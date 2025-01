Lidl gotowy wycofać reklamy z TV Republika. "Jeśli nie będzie porozumienia"

Jerzy Owsiak oskarżył TV Republikę o niewyemitowanie spotu reklamowego jednej z firm, która wspiera Orkiestrę. W nagraniu były nawiązania do niedzielnego finału WOŚP. W wyjaśnieniu, które miała rzekomo przekazać telewizja Tomasza Sakiewicza, wskazano, że treść spotu nie jest zgodna z linią programową Telewizji Republika. – Oświadczam, że jeżeli jakakolwiek firma chce z nami współpracować i chce się reklamować w tamtej telewizji, musi wybrać. Nie będziemy z wami współpracowali, jeżeli będziecie się reklamowali w Telewizji Republika, która jest antyonkologiczna, antyhematologiczna, antyludzka momentami – zapowiedział szef WOŚP.

TV Republika zaprzeczyła, że odmówiła emisji spotu i grozi Owsiakowi sądem. W oświadczeniu podkreślono, że do wspomnianej przez Owsiaka sytuacji z odmową emisji spotu w ogóle nie doszło. Stacja domaga się także przeprosin, a w przypadku ich braku zapowiedziała wejście na drogę sądową.

Reklamodawcy reagują

Wirtualna Polska przesłała pytania w tej sprawie do sieci Lidl, która emituje swoje reklamy w TV Republika. Niemiecka sieć marketów przekazała, że firmę wyróżnia "neutralność światopoglądowa". "Chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy klientów, dlatego jesteśmy obecni w różnych kanałach telewizyjnych i stacjach radiowych. Za zakup reklam medialnych jest odpowiedzialny dom mediowy – w przytoczonej telewizji mamy wykupione świadczenia do marca br. W tej stacji emitowane były spoty o zbiórkach WOŚP w sklepach Lidl Polska w ubiegłym i bieżącym roku" – podkreślono.

"Informujemy również, że w przypadku braku dojścia do porozumienia przez dwie strony tej dyskusji, tj. fundacji oraz stacji telewizyjnej, nie przewidujemy dalszych emisji spotów reklamowych we wskazanej przez Pana stacji" – zaznacza firma.

Portal o współpracę ze stacją Tomasza Sakiewicza zapytał też sklep Media Markt. W styczniu jednak firma nie emitowała spotów w tej telewizji. Maciej Dolega z Media Markt Saturn Polska przekazał, że spółka przy współpracy z domem mediowym odpowiedzialnym za sprzedawanie reklam kieruje się "wyłącznie obiektywnymi kryteriami biznesowymi i potencjałem zasięgowym poszczególnych kanałów".

"Świadomie przyjmujemy pozycję neutralną wobec bieżących sporów światopoglądowych czy politycznych, koncentrując się na naszej podstawowej misji" – poinformował Dolega. "Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym klientom wyjątkowe doświadczenia zakupowe, jednocześnie zachowując neutralność wobec dynamicznie zmieniających się debat w przestrzeni publicznej" – dodano. "Jednocześnie chcemy podkreślić wyjątkową rolę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przez 33 lata swojej działalności stała się symbolem tego, co najpiękniejsze w polskiej tradycji dobroczynności – zdolności do jednoczenia serc wszystkich Polek i Polaków w szlachetnym dziele niesienia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują" – przekonuje firma.

