System kaucyjny. Wiadomo, co sądzą o nim Polacy

Panel Ariadna przeprowadził badanie w sprawie systemu kaucyjnego dla portalu Wirtualna Polska.

Z badania wynika, że 93 proc. pytanych osób wiedziało, że od 1 października obowiązuje system kaucyjny. Najwyższą świadomość miały osoby w wieku 55_ (97 proc.), mieszkańcy miast 100-500 tys. mieszkańców (95 proc.) oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich (94 proc.)

Z kolei najmniej świadomych wprowadzania systemu kaucyjnego były osoby w wieku 18-24-lata (86 proc.), zamieszkujących w miastach 20 do 100 tys. mieszkańców (91 proc.) i osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim lub policealnym (po 92 proc.).

System kaucyjny. Czy Polacy go popierają?

Ariadna zapytała też badanych, czy popierają system kaucyjny. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 31 proc. pytanych, "raczej tak" – 30 proc. Wprowadzenia systemu kaucyjnego zdecydowanie nie popiera 14 proc., 10 proc. "raczej nie". 15 proc. pytanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Z badania wynika, że 72 proc. proc. Polaków zamierza zwracać plastikowe i szklane butelki oraz puszki do punktu kaucyjnego. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 35 proc., "raczej tak" – 37 proc. "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 6 proc., "raczej nie" – 8 proc. 15 proc. pytanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

50 proc. badanych uważa, że system kaucyjny "znacząco zmniejszy ilość odpadów plastikowych w środowisku. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 16 proc. badanych, a "raczej tak" – 34 proc. Przeciwnego zdania jest 34 proc. badanych, z czego „zdecydowanie nie" odpowiedziało 13 proc., zaś „raczej nie" – 21 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 17 proc. respondentów.

Jeśli chodzi o ocenę dostępności punktów zwrotu opakowań w okolicy zamieszkania, 12 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie. 49 proc. osób wskazało, że punktów jest "niewiele", a 39 proc., że "w ogóle nie wie, gdzie są".

Badanie przeprowadzono dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska N=1114 osób. Kwoty łączne dla płci, wieku i wielkości miejscowości wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 18 lat wzwyż. Metoda CAWI. Termin realizacji: 3-5 października 2025 roku.

