Bruksela zamienia polskie mieszkania w śmietniki, a Polaków w śmieciarzy!

Każdy Polak musi zamienić część swojego mieszkania w śmietnik i w czasie wolnym od pracy przeobrazić się w nieopłacanego pracownika swojego własnego, domowego śmietnika i zajmować się segregowaniem śmieci.

Ale żeby móc zacząć to robić, czyli spędzać wieczory nad oddzielaniem „frakcji” plastikowej od „frakcji” szklanej, a z kolei tej od frakcji „papierowej” i jeszcze innych „frakcji”, najpierw każdy z nas musi wygospodarować w swoim mieszkaniu dostatecznie duże pomieszczenie – bo kącik już przecież nie wystarczy! – na ów śmietnik i na, w istocie, segregatornię śmieci.

Najlepiej, żeby było to pomieszczenie osobne, z pozwalającymi się zamknąć drzwiami – tak, żeby resztę mieszkania, jeśli taka jeszcze zostanie (bo przecież w kawalerkach będzie o to trudno!) uwolnić od nieprzyjemnych zapachów, które w przypadku śmietnika są przecież nieuchronne.

Jak wiadomo, śmieci musimy segregować w Polsce już od wielu lat – segregować na wciąż rosnącą liczbę „frakcji”. Nie jestem pewien, ile jest ich teraz, ale AI podaje liczbę pięciu „frakcji głównych”.