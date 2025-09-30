Nowa opłata. Duże sieci handlowe zabrały głos

Kaucja pobierana będzie od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego systemem kaucyjnym. Kaucja będzie zwrotna, o ile butelki czy puszki zostaną dostarczone do tzw. butelkomatów w sklepach. Opakowania muszą być puste, nie mogą być zgniecione i muszą mieć czytelny kod kreskowy na etykiecie.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą zobligowane odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku nie będzie obowiązkowe.

Obowiązek uruchomienia systemu kaucyjnego wchodzi od 1 października, jednak ustawa przewiduje kilkumiesięczny okres przejściowy. W praktyce oznacza to, że pierwsze opakowania z oznaczeniem systemu kaucyjnego mogą trafić na sklepowe półki dopiero pod koniec roku.

Biedronka i Lidl a system kaucyjny. Jest oficjalne stanowisko

Agnieszka Koc, szefowa działu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka, powiedziała WP Finanse, że 1 października Biedronka nie będzie jeszcze doliczała kaucji do ceny produktu. "Producenci napojów mają zgodnie z prawem 3 miesiące na dostosowanie się – m.in. zmianę etykiet i rejestrację nowych kodów w systemie. Kaucja będzie doliczana tylko do nowych produktów, prawidłowo oznaczonych znakiem systemu kaucyjnego oraz wyposażonych w nowy kod EAN. Dlatego 1 października nie będziemy jeszcze doliczać kaucji do ceny produktu. Szacujemy, że na rynku będzie jeszcze bardzo mało takich opakowań, do których naliczona zostanie kaucja, a pojawią się one stopniowo, głównie pod koniec roku" – informuje przedstawicielka dyskontu.

Wiadomo też, czego można spodziewać się w Lidlu. W sklepach tej sieci na razie dostępne będą tylko napoje w butelkach bez znaku kaucji. Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektor ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska zaznacza, że "dopiero po ich wyprzedaniu, w ofercie pojawią się napoje w butelkach kaucyjnych". "Aby przygotować klientów na wprowadzenie systemu kaucyjnego, w kwietniu br. sieć handlowa uruchomiła we sklepach butelkomaty, by przetestować system zbiórki opakowań jeszcze przed oficjalnym startem systemu kaucyjnego. W maju zdecydowaliśmy się podwoić wartość rabatu z 5 do 10 gr za opakowanie, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Wraz z początkiem systemu kaucyjnego utrzymamy rabat 10 groszy za zwrot butelek PET oraz puszek bez znaku kaucyjnego po napojach zakupionych nie tylko w naszej sieci, ale również w innych sklepach" – informuje Aleksandra Robaszkiewicz.

