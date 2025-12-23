Zaskakujące doniesienia z Kanady. Kraj rozważa budowę bazy w pobliżu Rosji

Kanadyjski publiczny nadawca CDC donosi, że kraj rozważa utworzenie stałej bazy wojskowej w Europie, na Łotwie. Byłby to powrót do sytuacji z 1993 roku, kiedy to zlikwidowano podobny obiekt.

Gen. Steve Boivin, szef Kanadyjskiego Dowództwa Operacji Połączonych (CJOC) poinformował, że rozpoczęły się analizy dotyczące tego, w jaki sposób można utrzymać obecność wojskową Kanady na Łotwie. Utworzenie stałej bazy wojskowej to jedno z rozwiązań.

Gen. Boivin zaznacza, że na razie CJOC nie przekazało żadnych rekomendacji szefowi Sztabu Generalnego ani rządowi co do tego, jak stworzyć warunki do obecności wojskowej Kanady na Łotwie w dłuższej perspektywie czasowej. Obecnie w kraju tym stacjonuje ok. 2 200 żołnierzy kanadyjskich. Pełnią tam rotacyjną służbę, która trwa od 6 do 9 miesięcy. Premier Mark Carney przedłużył niedawno obecność kanadyjskich żołnierzy na Łotwie co najmniej do do 2029 roku.

Różne opcje na stole

– Podchodzimy do tego z militarnego punktu widzenia, co byłoby sensowne – wyjaśnił gen. Boivin. Wojskowy dodał, że pod uwagę brane jest też wzmocnienie kanadyjskiego kontyngentu na Łotwie w przypadku sytuacji kryzysowej.

– Chcemy być pewni, że możemy kontynuować operację. Więc tak, sprawdzamy, czy byłoby sensowne posiadanie stałej bazy – podkreślił. Po II wojnie światowej Kanada miała stałe bazy w Europie. Dwie takie bazy istniały w RFN do do 1993 roku (w Lahr i Baden-Soellingen). W szczytowym okresie personel obu baz liczył 6,7 tys. osób.

"Zgodę na budowę stałej bazy wojskowej na Łotwie musiałby wyrazić kanadyjski parlament. Decyzja ta wywołałaby też zapewne protest Rosji – według postanowień tzw. Aktu Stanowiącego NATO–Rosja z z 1997 roku Sojusz zobowiązał się, że nie będzie realizować swoich zadań (Litwa, Łotwa i Estonia weszły do NATO w w 2004 roku)" – opisuje rp.pl.

