Duża spółka medialna na sprzedaż. Koncern ujawnia

"Zrezygnowaliśmy z umowy z Pocztą Polską, ale nie zrezygnowaliśmy z ograniczenia naszej działalności do core biznesu, a Orlen Paczka do niego nie należy. Nadal przygotowujemy się do pozbycia się tego, co nie jest nam potrzebne i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poinformować o szczegółach" – powiedział Fąfara podczas konferencji prasowej.

Co ze spółką Polska Press?

Prezes spółki wskazał również, że proces restrukturyzacji spółki Polska Press przynosi efekty.

"Wzrosły przychody tej spółki, redukujemy jej koszty i mamy nadzieję, że dzięki temu będzie łatwiej 'pozbyć się' jej z naszego portfela" – dodał prezes.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Tyle zarobił Orlen

Orlen odnotował 3129 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 554 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4550 mln zł wobec 1712 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA LIFO sięgnął 8813 mln zł wobec 5547 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizujących wyniosła 12 154 mln zł wobec 14 299 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72 128 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 75 198 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Orlen osiągnęła w IV kwartale 2025 roku zysk EBITDA LIFO [po eliminacji odpisów aktualizujących] na poziomie 12,2 mld zł, potwierdzając wysoką efektywność operacyjną. W całym roku koncern wypracował 41,9 mld zł [oczyszczonej] EBITDA oraz 11,2 mld zł zysku netto, notując wyraźny wzrost. Stabilna kondycja finansowa, odzwierciedlona ponad dwukrotnym zwiększeniem giełdowej wartości spółki w skali roku, umożliwiła przeznaczenie rekordowych 32,6 mld zł na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo dostaw energii oraz rozwój nowoczesnych zero- i niskoemisyjnych źródeł" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

