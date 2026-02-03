Poczta Polska i Orlen nie zrealizują porozumienia. Nagły komunikat

Zgodnie z porozumieniem, Poczta Polska miała w pierwszym etapie objąć mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka, następnie do majątku spółki Orlen Paczka trafiłyby automaty paczkowe należące do Poczty, a docelowo Poczta Polska miała nabyć 100 proc. udziałów Orlen Paczka.

Brak realizacji porozumienia mimo dużego potencjału spółek

Orlen jest 100-proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku przesyłek kurierskich.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Co zawarto w porozumieniu Orlenu i Poczty Polskiej?

Zgodnie z porozumieniem, po uzgodnieniu ostatecznych warunków umowy, Poczta Polska miała objąć mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka.

"W kolejnym etapie do majątku spółki Orlen Paczka trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć 100 proc. udziałów Orlen Paczka" – przekazano w komunikacie.

Według Orlenu była to szansa na stworzenie na bazie Orlen Paczki podmiotu, który mógł mieć ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek. Połączenie firm i ich logistyki miało istotnie obniżyć koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom.

