Rapt na zamku w Haliczu

Odnowioną kolejny raz budowlę zniszczył najazd tatarski w 1621 r. W trakcie następnej odbudowy miał tutaj miejsce rapt. To znaczy porwanie panny, córki miejscowego starosty Mikołaja Strusia, znanego wojownika, dowódcy polskiego garnizonu w Moskwie, który bronił się do listopada 1612 r. Uwolniony wziął później udział w wyprawie pod Cecorę, w czasie której dostał się do niewoli. Po powrocie do kraju zakończył służbę wojskową.

W 1625 r. Adam Kalinowski, starosta winnicki, zakochał się bez pamięci w jego córce Krystynie, starościance, która wszakże była jednocześnie rodzoną siostrą jego matki. Struś nie chciał pozwolić na małżeństwo o takim stopniu pokrewieństwa.