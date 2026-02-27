COMECE: Komisja Europejska narusza zasady UE w sprawie aborcji
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA / STEPHANIE LECOCQ
Decyzja Komisji Europejskiej o finansowaniu tzw. turystyki aborcyjnej z funduszy unijnych to zanegowanie zasad, na których opiera się Unia Europejska.

Decyzją Brukseli, kobiety chcące dokonać aborcji będą mogły to uczynić dzięki funduszom Unii Europejskiej. Choć nie zostanie utworzony osobny fundusz, to jednak będzie można wykorzystać na to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Postawa Komisji Europejskiej spotkała się ze stanowczą reakcją Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

Kolejna próba obejścia kompetencji państw członkowskich

Jak mówił w rozmowie z Radiem Watykańskim (Vatican News) wiceprzewodniczący Rady Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE abp Antoine Herouard, Komisja Europejska wykracza poza własne kompetencje i narusza uprawnienia państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jego zdaniem jest to decyzja godna ubolewania i niezgodna z duchem unijnych traktatów. Zobowiązują one bowiem UE do poszanowania kompetencji państw członkowskich w zakresie określania ich polityki zdrowotnej i świadczenia usług medycznych.

Według francuskiego arcybiskupa chodzi tu jednak o sprawy jeszcze bardziej zasadnicze. Decyzja Komisji Europejskiej jest bowiem kolejną próbą obejścia kompetencji państw członkowskich. – Wiadomo, że kwestie etyczne, a w szczególności aborcja, podlegają prawu państwowemu, a nie prawu unijnemu, co powoduje, że przepisy prawne różnią się w poszczególnych krajach – podkreślił wiceprzewodniczący COMECE.

Komisja Europejska odrzuca fundusz na transgraniczną aborcję

Przypomnijmy, że KE odrzuciła propozycję Europejskiego Mechanizmu Solidarności w ramach inicjatywy obywatelskiej "My Voice, My Choice", która miała stworzyć osobny fundusz, pokrywający koszty podróży i zabiegów aborcyjnych w przypadku kobiet udających się do innych państw członkowskich.

Odmowie projektu towarzyszył jednak kompromis: choć nie utworzono nowych funduszy, Komisja dopuściła wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus przez państwa członkowskie przeprowadzające takie zabiegi do przyjmowania kobiet z innych krajów UE, co wywołało krytyczne reakcje.

Europejski Fundusz Społeczny Plus ma służyć wspieraniu rynku pracy, integracji społecznej oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji. W ocenie krytyków wykorzystywanie jego środków – nawet częściowo – na finansowanie działań związanych z przerywaniem ciąży wykracza poza ten mandat.

Środowiska pro-life, z jednej strony, przyjęły z zadowoleniem brak zgody na utworzenie odrębnego mechanizmu finansowania, z drugiej jednak – skrytykowały możliwość wykorzystania istniejących środków unijnych.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Vatican News PL
