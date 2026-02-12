Globalny paraliż płatności. Miliony bez dostępu do pieniędzy, także w Polsce

Z każdą minutą skala problemu rosła. Aktualnie wiadomo już, że to nie lokalna usterka, lecz zdarzenie o globalnym zasięgu.

Nie można płacić kartą w popularnych miejscach

Użytkownicy w Polsce alarmują, że nie mogą płacić kartami w popularnych sieciach handlowych, takich jak Lidl czy Rossmann, a także na stacjach paliw Orlen. Problemy dotyczą zarówno kart debetowych, jak i kredytowych. Część klientów straciła również dostęp do cyfrowych portfeli Visa, co w praktyce oznacza całkowite odcięcie od płatności bezgotówkowych.

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ według danych z serwisów monitorujących awarie, zakłócenia mogą mieć charakter globalny. Doniesienia o niedziałających płatnościach napływają m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady. Właściciele sklepów i restauracji informują w mediach społecznościowych o klientach, którzy nie mogą zapłacić za zakupy czy posiłki.

Nieznana przyczyna awarii

Banki potwierdzają skalę problemu. Rzecznik jednego z nich poinformował wprost: karty Visa obecnie nie działają. Klientom zaleca się natychmiastowe korzystanie z alternatywnych metod płatności, takich jak BLIK lub karty Mastercard.

Najbardziej niepokojące jest jednak to, że przyczyna awarii pozostaje nieznana. Nie wiadomo też, kiedy system wróci do pełnej sprawności. Oficjalne komunikaty są ostrożne. Visa informuje jedynie, że część użytkowników doświadcza problemów i trwają prace nad wyjaśnieniem sytuacji. Nieoficjalne informacje wskazują, że źródłem problemu mogą być terminale płatnicze obsługiwane przez jednego z operatorów, a nie sam system Visa. Jeśli to prawda, oznacza to, że skutki awarii mogą utrzymywać się dłużej i obejmować kolejne regiony. Eksperci ostrzegają, że w przypadku przedłużenia awarii może dojść do poważnych zakłóceń w handlu detalicznym i usługach.

Poważne ograniczenia w dostępie do gotówki w Polsce. "Do odwołania"

Rekordowe zyski banków w Polsce. Eksperci ostrzegają: To może być ostatni taki rok