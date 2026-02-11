Rekordowe zyski banków w Polsce. Eksperci ostrzegają: To może być ostatni taki rok

To o ponad 8,6 mld zł więcej niż rok wcześniej i o około 3,6 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. Dla porównania – na koniec 2024 roku zysk sektora wynosił około 40,1 mld zł, a jeszcze pod koniec listopada 2025 roku było to 45,1 mld zł. Oznacza to bardzo dynamiczny wzrost wyników banków w ostatnich latach.

Skąd wzięły się rekordowe zyski?

Największy wpływ na wyniki banków miały wysokie dochody z odsetek, czyli głównie z kredytów. Na koniec 2025 roku banki uzyskały z tego tytułu ponad 175,4 mld zł przychodów. Jednocześnie koszty odsetkowe, czyli np. odsetki wypłacane klientom za lokaty, wyniosły około 65,9 mld zł. Dodatkowo banki zarobiły ponad 27 mld zł na opłatach i prowizjach, takich jak opłaty za prowadzenie kont, przelewy czy obsługę kart płatniczych. Wysokie zyski w ostatnich latach były związane m.in. z wysokimi stopami procentowymi, które zwiększały dochody banków z kredytów.

Prognozy wskazują, że rekordowe wyniki mogą się nie powtórzyć. Związek Banków Polskich szacuje, że w 2026 roku zysk sektora może spaść do około 30,8 mld zł, czyli nawet o ponad 30 proc. rok do roku. Najważniejszym powodem jest podwyżka podatku CIT dla banków. Od stycznia 2026 roku stawka wzrosła z 19 proc. do 30 proc. W kolejnych latach ma stopniowo spadać – do 26 proc. w 2027 roku i 23 proc. w następnych latach.

Na wyniki banków mogą też wpływać niższe stopy procentowe. Gdy stopy spadają, banki zwykle mniej zarabiają na kredytach. Dodatkowo sektor nadal ponosi koszty związane z kredytami walutowymi, które mogą wymagać tworzenia kolejnych rezerw finansowych.

Możliwe skutki dla klientów i gospodarki

Eksperci zwracają uwagę, że mniejsze zyski banków mogą przełożyć się na całą gospodarkę. Banki mogą ostrożniej udzielać kredytów, szczególnie firmom. Może to spowolnić inwestycje i rozwój części przedsiębiorstw. Jednocześnie banki coraz więcej pieniędzy lokują w obligacje państwowe. Dla nich to bezpieczna inwestycja, ale oznacza to, że mniej środków trafia bezpośrednio do gospodarki w formie kredytów.

Z drugiej strony wyższe podatki dla banków mają zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Rząd argumentuje, że w ostatnich latach banki osiągały bardzo wysokie zyski, dlatego większa część tych pieniędzy powinna trafiać do finansów publicznych, m.in. na bezpieczeństwo i wydatki państwa.

