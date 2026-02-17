Wiceprezesem KGHM jest córka polityka PSL. Minister: Nie ma upolitycznienia SSP

– Czy Spółki Skarbu Państwa są upolitycznione? – zapytał szefa MAP Wojciecha Balczuna w Radiu Zet Bogdan Rymanowski.

– Moim zdaniem w tej chwili absolutnie nie – odpowiedział minister. – Kodeks dobrych praktyk, macierze kompetencji, ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym – to jest wszystko podnoszenie standardów i odpolitycznianie SSP. Ja nie widzę działaczy partyjnych w spółkach Skarbu Państwa – podkreśla Balczun.

Córka polityka PSL pracuje w KGHM. Balczun komentuje

– Córka polityka PSL wiceprezesem KGHM. To już jest nieaktualne? – zapytał prowadzący (chodzi o Annę Sobieraj-Kozakiewicz, córkę Dariusza Sobieraja, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego z Krosna – przyp. red.). – Nie, aktualne – odpowiada Wojciech Balczun w Radiu ZET. – Ja za każdym razem powtarzam jedną rzecz. Weryfikacją i kluczem do wszystkiego jest kwestia kompetencji. Naszym zadaniem jest ocenianie kompetencji osoby, która idzie do zarządu, czy ma odpowiednie przygotowanie, czy ma odpowiednie doświadczenie, czy ma odpowiednie wykształcenie i tak dalej, i tak dalej – kontynuuje minister aktywów państwowych.

– Czyli można być czyjąś rodziną, można być czyimś kolegą i można pracować w spółce Skarbu Państwa, jeśli ma się kompetencje? – nie odpuszczał prowadzący. – Ja nazywam to w ten sposób – nie zaglądam nikomu do alkowy, nie pytam się o preferencje seksualne, o światopogląd, o preferencje polityczne. Pytam się o kwalifikacje – wyjaśnił szef MAP.

Dopytywany o sytuację państwowych spółek, szef MAP odpowiada, że "nie jest źle, jest dobrze natomiast zawsze może być lepiej". – Ostatnie 2 lata pokazały bardzo dobrze, jak istotnie wzrosła wartość SSP, zwłaszcza tych notowanych na giełdzie – Orlen rekordowa kapitalizacja, PKO BP rekordowa kapitalizacja, PZU. Wróciło zaufanie inwestorów. Spółki mają dużo lepsze notowania, niż miały wcześniej – zapewnił minister aktywów.

Czytaj też:

Zamieszanie wokół odwołania prezesa KGHM. Do akcji wkracza KNF