Zamieszanie wokół odwołania prezesa KGHM. Do akcji wkracza KNF

W piątek rada nadzorcza odwołała prezesa KGHM Andrzeja Szydłę oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Piotra Stryczka. Rada nadzorcza spółki delegowała na stanowisko prezesa Remigiusza Paszkiewicza.

Prezes KGHM odwołany. Kropiwnicki poinformował o tym wcześniej

O zmianach kadrowych KGHM poinformowała w piątek, w raporcie bieżącym o godzinie 12:11. Znacznie wcześniej, bo o godzinie 9:47, były wiceminister aktywów państwowych, poseł KO Robert Kropiwnicki zamieścił wpis na platformie X, że „dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka”.

„To zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że Andrzej Szydło wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę trzech nowych szybów, udało się obniżyć podatek od kopalin, a cała firma ma rekordową wycenę ponad 70 mld” – napisał.

Jak informował w piątek portal businessinsider.com.pl „tajemnicą poliszynela jest, że zdymisjonowany prezes KGHM to właśnie nominat pochodzącego z Legnicy polityka”.

Robert Kropiwnicki odszedł z MAP na początku listopada 2025 roku. Media informowały nieoficjalnie, że powodem rezygnacji byłego wiceszefa aktywów państwowych był konflikt z szefem MAP Wojciechem Balczunem.

Kurs KGHM zaczął gwałtownie spadać

W piątek około godz. 10:00 kurs KGHM zaczął gwałtownie spadać, osiągając minimum po godz. 11:00 – wtedy to za jedną akcję płacono 333,5 zł, co było ponad 10-proc. spadkiem w stosunku do kursu odniesienia. Ostatecznie akcje KGHM zakończyły sesję na poziomie 332,10 zł, po spadku o 10,7 proc.

UKNF podejmie działania

W sobotę rzecznik prasowy KNF, Jacek Barszczewski, poinformował, że „urząd KNF podejmuje działania mające na celu ocenę prawidłowości wykonania obowiązków informacyjnych w sprawie zmian w zarządzie KGHM SA, w tym czy nie doszło do naruszeń związanych z nieuprawnionym, wcześniejszym ujawnieniem informacji w tej sprawie”.

