Kropiwnicki odchodzi z MAP. Powodem konflikt z ministrem?

W środę na profilu Kropiwnickiego na platformie X pojawił się wpis, w którym polityk poinformował o odejściu z MAP.

"Kończąc dwuletnią pracę w @MAPGOVPL chciałbym podziękować premierowi, współpracownikom, radom nadzorczym i zarządom za dobrą współpracę. Razem budowaliśmy siłę polskiej gospodarki. To był dla mnie ważny i inspirujący okres w życiu. Teraz na są horyzoncie nowe wyzwania..." – napisał.

Jak donosi portal money.pl, powodem odejścia Kropiwnickiego ma być konflikt z obecnym szefem resortu Wojciechem Balczunem.

– Chodzi m.in. o zmiany kadrowe szykowane w Orlenie. Balczun chce wymieniać ludzi i to głęboko, a zdaniem Kropiwnickiego jest tam sporo sensownych menedżerów i nie chce tych zmian w żaden sposób firmować – powiedział jeden z członków rządu.

Wątpliwości wokół polityka

Kropownicki jest najbardziej znany ze swojego majątku. Poseł posiada 12 mieszkań, których wartość wycenił na ponad 3,6 mln złotych. W ostatnim czasie głośno było o niejasnościach wokół kilometrówek posła KO.

"Jak to możliwe że R. Kropiwnicki mając jako wiceminister aktywów samochód służbowy wyjeździł średnio 3,4 tys. km miesięcznie (ok. 110 km dziennie)? – napisał dziennikarz Piotr Nisztor na platformie X. Nisztor poddał w wątpliwość, czy złożone przez posła Koalicji Obywatelskiej dokumenty zawierają informacje do końca pokrywające się z wykorzystaniem auta służbowego, do którego Kropiwnicki jako wiceminister ma prawo.

"Nie wierzę że daty i godziny kilometrówek złożonych w Kancelarii Sejmu mogą pokrywać się z podróżami autem służbowym" – napisał Piotr Nisztor. "Robert Kropiwnicki zrealizował w zeszłym roku 100 lotów po kraju. Poza tym w trakcie pierwszych 14 miesięcy aktualnej kadencji przejechał 47 600 km w ramach kilometrówki. Oznacza to, że w środkach transportu mógł spędzać średnio nawet 2 godziny i 24 minuty dziennie. Koszt? 128 288 zł. Realnie jeszcze więcej, ale brakuje mi liczby lotów w 2023 roku" – przekazał na X Radosław Karbowski.

MAP odpowiadał wtedy, że wszystkie wydatki, które rozliczono w ramach kilometrówek, były związane z wykonywaniem obowiązków.

Czytaj też:

Hejter zatrudniony w państwowej spółce podległej Kropiwnickiemu