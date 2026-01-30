Trzęsienie ziemi w państwowym gigancie. Prezes stracił stanowisko
Trzęsienie ziemi w państwowym gigancie. Prezes stracił stanowisko

KGHM Polska Miedź, zdjęcie ilustracyjne
KGHM Polska Miedź, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
Andrzej Szydło został odwołany z funkcji prezesa KGHM. Rada nadzorcza spółki delegowała na to stanowisko Remigiusza Paszkiewicza.

Były wiceminister aktywów państwowych, poseł KO Robert Kropiwnicki, poinformował na platformie X, że „dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka”.

„To zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że Andrzej Szydło wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę trzech nowych szybów, udało się obniżyć podatek od kopalin, a cała firma ma rekordową wycenę ponad 70 mld” – napisał.

Jak informuje portal businessinsider.com.pl „tajemnicą poliszynela jest, że zdymisjonowany prezes KGHM to właśnie nominat pochodzącego z Legnicy polityka”.

Robert Kropiwnicki odszedł z MAP na początku listopada 2025 roku. Media informowały nieoficjalnie, że powodem rezygnacji byłego wiceszefa aktywów państwowych był konflikt z szefem MAP Wojciechem Balczunem.

Oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa Remigiusz Paszkiewicz w spółce jest od kilku dni. Do rady nadzorczej został powołany raptem 20 stycznia, czyli 10 dni temu.

KGHM to jedna z największych spółek Skarbu Państwa

KGHM to spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jedna z największych polskich spółek z udziałem Skarbu Państwa. KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

Źródło: DoRzeczy.pl / businessinsider.com.pl, x.com
