Trzęsienie ziemi w państwowym gigancie. Prezes stracił stanowisko

Były wiceminister aktywów państwowych, poseł KO Robert Kropiwnicki, poinformował na platformie X, że „dzisiaj Rada Nadzorcza KGHM odwołała prezesa Andrzeja Szydło i wiceprezesa Piotra Stryczka”.

„To zła i niezrozumiała decyzja, ludzi świeżo powołanych do rady. To bardzo zła wiadomość dla firmy i regionu. Przypomnę, że Andrzej Szydło wyciągnął firmę z dołka, rozpoczął budowę trzech nowych szybów, udało się obniżyć podatek od kopalin, a cała firma ma rekordową wycenę ponad 70 mld” – napisał.

Jak informuje portal businessinsider.com.pl „tajemnicą poliszynela jest, że zdymisjonowany prezes KGHM to właśnie nominat pochodzącego z Legnicy polityka”.

Robert Kropiwnicki odszedł z MAP na początku listopada 2025 roku. Media informowały nieoficjalnie, że powodem rezygnacji byłego wiceszefa aktywów państwowych był konflikt z szefem MAP Wojciechem Balczunem.

Oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa Remigiusz Paszkiewicz w spółce jest od kilku dni. Do rady nadzorczej został powołany raptem 20 stycznia, czyli 10 dni temu.

KGHM to jedna z największych spółek Skarbu Państwa

KGHM to spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jedna z największych polskich spółek z udziałem Skarbu Państwa. KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

