Gigantyczna strata polskiej firmy. Efekt polityki UE

Skonsolidowana strata operacyjna w IV kw. ub.r. wyniosła 21,51 mln zł, a przychody Segmentu Blach wyniosły 145,57 mln zł, podano także.

Przyczyną strat import blach do Europy

"Główną przyczyną odnotowania przez Grupę Stalprodukt ujemnych wyników w IV kwartale 2025 r. był spadek sprzedaży Segmentu Blach, który z kolei był konsekwencją znaczącego wzrostu importu blach do Europy w cenach znacznie odbiegających od europejskich czynników kosztowych. Niekorzystne czynniki kosztowe, z jakimi borykają się przetwórcy stali (w tym blach transformatorowych) w konkurencji międzynarodowej, uległy dalszemu pogorszeniu. Sytuacja ta w ocenie emitenta wynika z uwarunkowań prowadzenia działalności produkcyjnej w Unii Europejskiej" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że na poziomie wyników segmentu wszystkie trzy segmenty operacyjne odnotowały w IV kwartale 2025 r. dodatni wynik.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2025 roku zostanie podany do publicznej wiadomości 24 lutego 2026 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,83 mld zł w 2024 r.

Stalprodukt poradził sobie z pandemią. Znalazł się wśród czempionów

Autorzy raportu "Czempioni narodowi. Jakich potrzebuje Polska" z 2021 roku – publikowanego cyklicznie przez "Politykę Insight" – do grona czempionów narodowych zaliczyli: PKN Orlen, KGHM, Asseco Poland, Boryszew, Grupę Lotos, PGNiG i Polpharmę, Jastrzębską Spółkę Węglową, Comarch, Ciech oraz właśnie Stalprodukt.

Z kolei do czempionów lokalnych – czyli do grona dużych firm, które są istotne na rynku krajowym – autorzy powyższego raportu zaliczyli takie firmy jak: PKP PLK, PKP Cargo, Enea, Energa, PLL LOT czy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. W sumie w gronie pierwszych 50 firm uznanych za czempionów 24 jest pod kontrolą rządu, a 26 pod prywatnym zarządem.

Jak zaznaczono, "sposób, w jaki nasza gospodarka poradziła sobie z pandemią koronawirusa, pokazuje jednoznacznie: Polska może być europejskim czempionem".

