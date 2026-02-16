Upadła znana polska sieć fast foodów

Do Sądu Rejonowego w Kielcach wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości North Food. Powodem kłopotów firmy jest brak płynności finansowej.

Sieć North Fish jest znana z serwowania dań z ryb i owoców morza. Klienci mogli również skorzystać z możliwości kupienia jedzenia na wagę. Firma posiada obecnie około 40 restauracji szybkiej obsługi. Większość z nich ulokowana jest w galeriach handlowych.

W ostatnich latach firma notowała straty finansowe. W 2020 roku strata wynosiła 15,8 mln zł, w 2021 - 11,6 mln zł, w 2022 – 1,7 mln zł. Z kolei w dwa lata temu sieć zakończyła rok ze stratą 4,35 mln zł.

Powodów upadku firmy jest kilka. Pierwszym jest znaczący wzrost czynszu i kosztów wspólnych, które dotyczyły lokali w galeriach handlowych. Drugim to zależność od dostaw ryb i owoców morza z zagranicy. W ostatnich latach ceny tych produktów znacznie wzrosły. Kolejnym powodem złej kondycji finansowej firmy jest model sprzedaży jedzenia na wagę, który w dobie wysokich strat żywności i rosnących wymogów sanitarno-energetycznych przestał być opłacalny.

W Polsce upada coraz więcej firm

Liczba rejestracji firm wyniosła 83 673, natomiast upadłości – 102 w IV kw. 2025 r., wobec odpowiednio: 82 029 i 95 rok wcześniej – podał niedawno Główny Urząd Statystyczny.

"W IV kwartale 2025 r. odnotowano 83 673 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. r. oraz 102 upadłości, tj. o 7 więcej niż w IV kwartale 2024 r." – czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. 1/4 rejestracji odnotowano w usługach, gdzie obserwowano największy wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw (o 10,6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r., podał także Urząd.

Zgodnie z danymi GUS wzrost liczby upadłości zaobserwowano w następujących rodzajach działalności: budownictwo (o 7 jednostek), usługi (o 7 jednostek), informacja i komunikacja (o 4 jednostki) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 2 jednostki). W pozostałych sekcjach nastąpił spadek upadłości: transport i gospodarka magazynowa (o 7 jednostek), przemysł (o 3 jednostki) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3 jednostki).

