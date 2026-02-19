Płace idą w górę. Oto nowe dane GUS

"W styczniu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 0,2 proc. niższe niż w grudniu 2025 r. i o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. było niższe o 6,1 proc. niż w grudniu 2025 r. i wzrosło nominalnie o 6,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 7,2 proc.wzrostu r/r w przypadku płac i 0,6 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Tusk zapowiada turbo przyśpieszenie

Premier Donald Tusk wygłosił w środę przemówienie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Twierdził, że rok 2026 będzie rokiem przełomu.

Podczas uroczystości zatytułowanej "Polska. Rok przyspieszenia" na GPW szef rządu mówił o wybranych najnowszych danych makroekonomicznych, wskazując, że Polska może pochwalić się drugim najniższym bezrobociem w Europie. – Być może zapowiada to jakiś trend, ale tak naprawdę nie widzę tutaj żadnego poważnego powodu, aby poziomem polskiego bezrobocia na tle innych gospodarek się niepokoić – wyraził swoje zadowolenie.

W ocenie Donalda Tuska, suche statystyki nie oddają w pełni sukcesu, jaki odnosi polska gospodarka w okresie jego rządów. Premier powiedział, że największe wrażenie robi na nim oddźwięk w światowych stolicach i mediach. – Mówię o ludziach, którzy nie zawsze nam dobrze życzą, ale nie są w stanie ukryć nawet irytacji, że w Polsce tak dobrze idzie – wyraził swoją opinię.

Premier Tusk: Polska oazą stabilności i wzrostu

Premier ocenił, że Polska stała się "oazą stabilności i wzrostu", a dane makroekonomiczne uzasadniają podejście optymistyczne.

W trakcie swego wystąpienia Donald Tusk powiedział, że w 2025 r. inwestycje wzrosły o 4 proc., co – jak zaznaczył – pozwala uznać, że udało się je odbudować, choć wciąż jest to poziom niewystarczający. Dlatego rząd stawia na dalsze pobudzenie inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w naukę, nowe technologie oraz startupy.

