Gigant z Ukrainy staje przed szansą na ekspansję w Polsce

Według doniesień medialnych, francuski gigant handlowy Carrefour uruchamia proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce, a także w kilku innych krajach. Wynika to z problemów finansowych. Obecnie Carrefour posiada w Polsce 783 sklepy. Jak wskazano, potencjalni nabywcy dostaną dostęp do kluczowych danych, które pozwolą im oszacować wartość wystawionych na sprzedaż aktywów.

Już w 2021 r. pojawiły się pogłoski, że francuski koncern wycofa się z polskiego rynku. Carrefour jest jedną z największych sieci handlowych działających w Polsce. Spółka, posiadająca sieć hipermarketów i supermarketów, powstała we Francji w 1960 r.

Sklepy z Ukrainy w miejsce Carrefoura?

Jak pisze branżowy portal "Wiadomości handlowe" najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się podział rozwijanego w wielu formatach biznesu sklepowego pomiędzy innych uczestników rynku – niekoniecznie z branży spożywczej – to "czarnym koniem" w tym wyścigu może okazać się sieć sklepów Silpo należąca do ukraińskiej Fozzy Group. Spółka już wcześniej zgłaszała chęć ekspansji na rynku w Polsce.

Fozzy Group jest drugim pod względem wielkości detalistą branży spożywczej na Ukrainie. Na koniec czerwca 2025 r. grupa miała 840 sklepów pod szyldami Silpo (jest to jej główna marka), Fora, Thrash!, Fozzy, Le Silpo, Favore i Foodpod. To dane, które nie uwzględniają placówek handlowych z ukraińskich terytoriów okupowanych przez wojska rosyjskie. Względem 2024 r. wicelider ukraińskiego rynku urósł o 14 sklepów.

Fozzy już jest w Polsce

W kwietniu portal wiadomoscihandlowe.pl ujawnił, że Fozzy już weszli do naszego kraju "tylnymi drzwiami". Ukraińcy wprawdzie nie uruchomili jeszcze na własną rękę sklepów w Polsce, ale dysponują 90 proc. udziałów w zarejestrowanej pod koniec 2023 r. spółce IDKFA IDCLIP, która na zasadach franczyzy prowadzi w Poznaniu właśnie sklepy Carrefour. Pozostałe 10 proc. udziałów należy do Macieja Gawrońskiego, szefa logistyki i łańcucha dostaw w Fozzy Group. Dzięki temu powiązaniu, Fozzy zdążyło już pozyskać nieco informacji o realiach funkcjonowania Carrefoura w Polsce, szczególnie franczyzowej części biznesu Francuzów.

Czytaj też:

Coraz więcej Ukraińców prowadzi sklepy Żabka. Sieć podała daneCzytaj też:

Neokolonizacja polskiej gospodarki i dominacja unijnej oligarchii