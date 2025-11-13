Pilny apel Lidla i Biedronki. "Nie spożywaj i zwróć do sklepu"

Artykuły te zostały wyprodukowane przez Unilever Polska, a ich wycofanie ze sprzedaży ma związek z błędem produkcyjnym, który – jak wskazano w oficjalnych oświadczeniach – może sprawić, że część opakowań nie nadaje się do spożycia. Oświadczenia opublikowano 13 listopada i natychmiast podjęto decyzję o usunięciu wskazanych partii ze sklepowych półek.

Problem dotyczy trzech produktów

W komunikacie Biedronki podkreślono, że problem dotyczy trzech produktów: Zupy Biały Barszcz w opakowaniu 22×45 g o numerze partii 528314C93 z datą przydatności do 31 stycznia 2027 roku, Fixu 4 Sery Spaghetti w opakowaniu 20×39 g z partiami 527822C93 i 527922C93 oraz Fixu Chrupiący Kurczak Czosnek 16×70 g z partią 527902C93, oba Fixy z datą przydatności do 30 kwietnia 2027 roku. Sieć apeluje, aby klienci, którzy posiadają te produkty, nie spożywali ich i zwrócili je do miejsca zakupu. Jak zapewniono, zwrot pieniędzy będzie możliwy bez konieczności przedstawiania paragonu. Biedronka poinformowała również, że wszystkie objęte ostrzeżeniem partie zostały już wycofane z obrotu.

Podobne ostrzeżenie pojawiło się na stronie Lidla. Tamtejszy komunikat dotyczy dwóch produktów Knorra: Fixu 4 Sery z Brokułami Spaghetti w opakowaniu 39 g obejmującego partie 527822C93 i 527922C93 oraz Fixu Chrupiący Kurczak Czosnek w opakowaniu 70 g z partią 527902C93. Wskazano również konkretne numery EAN przypisane do tych produktów oraz daty przydatności, które pokrywają się z tymi podanymi przez Biedronkę. Lidl informuje, że błąd produkcyjny mógł wpłynąć na jakość opakowań, dlatego klienci powinni powstrzymać się od spożywania tych artykułów i zwrócić je do sklepu, w którym zostały zakupione. Także i tutaj zapewniono pełną refundację kosztów.

W trosce o bezpieczeństwo klientów

W obu sieciach podkreślono, że akcja ma charakter prewencyjny i została wdrożona wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo konsumentów. Producent, firma Unilever, uruchomił infolinię dla osób, które mają dodatkowe pytania dotyczące wycofania produktów.

Konsumenci mogą uzyskać informacje pod numerem + 801 109 38. Jednocześnie zaznaczono, że problem dotyczy jedynie wskazanych partii, a pozostałe produkty marki Knorr pozostają w sprzedaży i są uznawane za bezpieczne.

