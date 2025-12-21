"Nalegam na karę". Sybiha pisze o przykładzie "haniebnego traktowania Ukraińców w Polsce"

W mediach pojawiła się informacja, że córka występującego w polskim klubie znanego ukraińskiego siatkarza doświadczyła szykanowania w jednym z warszawskich liceów. Powodem przemocy psychicznej miało by pochodzenie nastolatki.

Sybiha: Nie do przyjęcia

Jak się okazuje, sprawa została poruszona na szczeblu politycznym. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że rozmawiał na ten temat z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim.

"Szkoda, że trzeba wracać do spraw haniebnego traktowania Ukraińców w Polsce. Ale takie podejście, jak do Darii, jest absolutnie nie do przyjęcia. To pytanie poruszyłem w negocjacjach z moim polskim kolegą Radosławem Sikorskim przedwczoraj w Polsce podczas wizyty prezydenta Ukrainy. Otrzymałem zapewnienie, że strona polska zareaguje odpowiednio" – napisał Sybiha na swoim koncie na Facebooku

Szef ukraińskiego MSZ podziękował polskim władzom za deklarację zajęcia się sprawą. Podkreślił, że oba kraje "zasługują na stosunki sąsiedzkie i strategiczne partnerstwa". We wspólnym interesie rządów obu państw "leży zapobieganie takiej niechęci i reagowanie na nie".

"Jako minister spraw zagranicznych Ukrainy nalegam na sprawiedliwą karę tych, którzy pozwalają sobie na ksenofobiczne sprawy przeciwko Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Ukraińcy zdecydowanie nie zasłużyli na taką postawę" – dodał minister.

Koniec przywilejów dla Ukraińców

Rząd pracuje nad projektem ustawy, na mocy której po 4 marca 2026 roku wszyscy Ukraińcy przebywający w Polsce będą traktowani jak inni cudzoziemcy.

O nagłym zwrocie w podejściu rządu do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy informuje Interia. Z ustaleń serwisu wynika, że w wykazie prac legislacyjnych rządu kilka dni temu pojawił się projekt ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Został on przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

