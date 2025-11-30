"Dziękujemy, Polsko". Ukraina reaguje na decyzję Nawrockiego

Minister spraw zagranicznych Ukrainy AndrijSybiha, odnosząc się do odwołania przez prezydenta Karola Nawrockiego spotkania z premierem Węgier Viktorem Orbanem, do którego miało dojść w Budapeszcie, ocenił, że „to naprawdę dobra decyzja”.

„Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie. Dziękujemy, Polsko” – napisał na platformie X szef ukraińskiego MSZ.

Nawrocki nie spotka się z Orbanem

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w piątek w Moskwie z Władimirem Putinem.

W niedzielę Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”.

Marcin Przydacz zauważył, że Karol Nawrocki „odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu”.

Wizyta prezydenta RP na Węgrzech

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni. W środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej oraz w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem TamasemSulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

