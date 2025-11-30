Burza po decyzji Nawrockiego. Mentzen zabrał głos

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w piątek w Moskwie z Władimirem Putinem.

Nawrocki zmienia plany wizyty na Węgrzech. Nie spotka się z Orbanem

W niedzielę Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”.

Marcin Przydacz zauważył, że Karol Nawrocki „odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu”.

Mentzen odniósł się do decyzji prezydenta

Do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się na platformie X Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Zauważył, że „z Putinem w ostatnim czasie oprócz Orbana spotkali się Trump, Xi Jinping i Modi, przywódcy najpotężniejszych państw na świecie”.

„Będziemy ich teraz wszystkich bojkotować? Czy zbojkotowalibyśmy też rozmowy pokojowe z Rosją, gdyby ktoś jakimś cudem zaprosił nas do stołu?” – zapytał Sławomir Mentzen.

Polityk Konfederacji zwrócił uwagę, że „mamy z Orbanem trochę wspólnych interesów i warto o nie dbać”. „Nie rozumiem tego demonstracyjnego odwołania spotkania z nim. Jeżeli nawet z Węgrami nie będziemy rozmawiać, to z kim w tej Unii możemy się dogadać?” – zakończył swój wpis Sławomir Mentzen.

Nawrocki złoży wizytę na Węgrzech

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni. W środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej oraz w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem Tamasem Sulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

