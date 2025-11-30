Bosak skrytykował decyzję Nawrockiego. "Jest wręcz błędem"

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w piątek w Moskwie z Władimirem Putinem.

W niedzielę Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że „prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”.

Marcin Przydacz zauważył, że Karol Nawrocki „odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu”.

twitter

Bosak skrytykował decyzję Nawrockiego

Decyzję o odwołaniu spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem, skrytykował w Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

– Cała sytuacja mi nie podoba, w tym sensie, że – moim zdaniem – i tak z Węgrami stosunki utrzymywać będziemy ze względu na Grupę Wyszehradzką, ze względu na sąsiedztwo, partnerstwo – powiedział.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że „oczywiście trudno powiedzieć, czemu dokładnie ma ten sygnał służyć”. – Dlatego, że premier Viktor Orban nie będzie izolowany na arenie europejskiej bardziej, niż jest obecnie – dodał.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że wydaje mu się, że jest to ruch niepotrzebny.

– Wydaje mi się, że podkreślenie tego, robienie tego w manifestacyjny sposób jest wręcz błędem – ocenił.

Zgorzelski jest innego zdania

Innego zdania był Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL.

– Lepiej późno niż wcale. Spotkanie z Orbanem w sytuacji, kiedy on tak jednoznacznie opowiada się po jednej stronie konfliktu, zupełnie po innej niż właściwie cała Europa, czy może większość państw europejskich, to jest dobry znak i sygnał, że prezydent Nawrocki rozumie najważniejszą racją stanu, jaka przyświeca dzisiaj chyba wszystkim roztropnie myślącym i życzącym dobrze Polsce, że w konflikcie Rosja – Ukraina w naszym interesie jest to, żeby wygrała Ukraina, a nie Rosja – powiedział.

Wizyta Nawrockiego na Węgrzech

Prezydent Karol Nawrocki miał być na Węgrzech dwa dni. W środę w Ostrzyhomiu na szczycie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej oraz w czwartek w Budapeszcie z oficjalną wizytą, podczas której miał spotkać się z węgierskim prezydentem TamasemSulyokiem oraz premierem Viktorem Orbanem.

Czytaj też:

"Foch w stylu pana Dudy". Warzecha ostro o decyzji NawrockiegoCzytaj też:

Prezydent nagle zmienia plany. Chodzi o Viktora Orbana