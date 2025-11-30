Prezydent nagle zmienia plany. Chodzi o Viktora Orbana

O nieoczekiwanej zmianie planów Karola Nawrockiego poinformował w niedzielę szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Nawrocki odwołuje spotkanie z Orbanem

"Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską" – zaczął swój wpis na platformie X Przydacz.

Dalej poinformował, że odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, prezydent Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu.

"Wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej" – czytamy w komunikacie szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Orban spotkał się z Putinem. "Węgry zapłaciły już bardzo wysoką cenę za tę wojnę"

Przypomnijmy, że węgierski przywódca spotkał się w piątek z prezydentem tego kraju Władimirem Putinem. Spotkanie miało dotyczyć dostaw ropy naftowej i gazu dla Węgier oraz działań pokojowych na Ukrainie.

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oświadczył, że podczas wizyty na Kremlu Orban "po raz kolejny potwierdził, że Węgry stoją po stronie pokoju, i że pokój leży w interesie Węgier". – Węgry zapłaciły już bardzo wysoką cenę za tę wojnę, z którą nie mamy żadnego związku, dlatego chcemy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej – argumentował minister.

Według niego, Rosja wciąż uważa Budapeszt za potencjalne miejsce szczytu pokojowego. – Putin zapewnił nas, że jeśli dojdzie do szczytu pokojowego, to odbędzie się on w Budapeszcie – dodał Szijjarto.

Krytykom wizyty Orbana w Moskwie odpowiedział, że Węgry są suwerennym krajem, który prowadzi suwerenną politykę zagraniczną, zgodną z interesami narodowymi.

