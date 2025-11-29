Tusk upomina sojuszników. "Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło"

Wpis z przesłaniem do sojuszników szef polskiego rządu zamieścił w sobotę na platformie X.

Tusk: NATO powstało po to, by bronić Zachodu przed Rosją

"Pragnę przypomnieć naszym sojusznikom, że NATO powstało po to, by bronić Zachodu przed sowiecką agresją, czyli przed Rosją. A jego fundamentem była solidarność, a nie egoistyczne interesy. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło" – napisał Donald Tusk. Wpis został opublikowany w języku angielskim.

Jak można podejrzewać premier nawiązał w nim do wizyty Viktora Orbana w Rosji. Wspomniał o niej również w piątkowym wpisie. "Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" – napisał premier na platformie X.

Orban spotkał się z Putinem. "Węgry zapłaciły już bardzo wysoką cenę za tę wojnę"

Przypomnijmy, że węgierski przywódca spotkał się w piątek z prezydentem tego kraju Władimirem Putinem. Spotkanie miało dotyczyć dostaw ropy naftowej i gazu dla Węgier oraz działań pokojowych na Ukrainie.

Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto oświadczył, że podczas wizyty na Kremlu Orban "po raz kolejny potwierdził, że Węgry stoją po stronie pokoju, i że pokój leży w interesie Węgier". – Węgry zapłaciły już bardzo wysoką cenę za tę wojnę, z którą nie mamy żadnego związku, dlatego chcemy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej – argumentował minister.

Według niego, Rosja wciąż uważa Budapeszt za potencjalne miejsce szczytu pokojowego. – Putin zapewnił nas, że jeśli dojdzie do szczytu pokojowego, to odbędzie się on w Budapeszcie – dodał Szijjarto.

Krytykom wizyty Orbana w Moskwie odpowiedział, że Węgry są suwerennym krajem, który prowadzi suwerenną politykę zagraniczną, zgodną z interesami narodowymi.

