Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. "Stan gotowości"

O poderwaniu myśliwców poinformowało w porannym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polska poderwała myśliwce. Uruchomiono "niezbędne siły i środki"

"! Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo" – czytamy.

W komunikacie przekazano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" – dodano.

Armia podkreśliła, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – podsumowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Tragiczny bilans nocnego ataku na Ukrainę

W nocy z piątku na sobotę Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę. Pod ostrzałem był m.in. Kijów. "W dzielnicy Sołomianskiej na pierwszym i drugim piętrze 25-piętrowego budynku mieszkalnego wybuchł pożar wywołany przez fragmenty zestrzelonych dronów" – informował burmistrz miasta Witalij Kliczko.

W wyniku ataku na ukraińską stolicę zginęła co najmniej jedna osoba, a siedem zostało rannych. Bilans ten nie jest jednak ostateczny.

