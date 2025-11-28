Wyciekł tajny plan wojenny Niemiec. Jest reakcja Polski

Amerykański dziennik "The Wall Street Journal" w swoim najnowszym wydaniu ujawnił szczegóły tajnego planu Niemiec na wypadek wojny z Rosją. Dokument został opracowany przez wysoko postawionych niemieckich wojskowych, którzy rozpoczęli swoje prace 2,5 roku temu.

Liczący 1200 stron plan szczegółowo opisuje, w jaki sposób 800 tys. żołnierzy niemieckich, amerykańskich i innych państw NATO zostanie przetransportowanych na wschód, na linię frontu. Zawiera mapę portów, rzek, linii kolejowych i dróg, którymi mają przemieszczać się wojska, a także metody zaopatrywania i ochrony tych miejsc w trakcie operacji.

Według ekspertów wojskowych z Niemiec i innych państw NATO, Rosja będzie gotowa do ataku na państwa sojusznicze w ciągu dwóch do pięciu lat. Jednak ewentualne zaprzestanie działań wojennych na Ukrainie pozwoli Moskwie skupić się na odrobieniu poniesionych strat, wzmocnieniu armii i szybszej rozbudowie potencjału militarnego.

Generał porucznik Bundeswehry Alexander Sohlfrank, który odpowiada za przygotowania armii niemieckiej do operacji wojskowych, oświadczył na początku listopada, że Rosja "może rozpocząć ograniczony atak na terytorium NATO już jutro".

Minister obrony komentuje

O komentarz do medialnych doniesień został poproszony wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON wskazał, że będzie kontaktował się w tej sprawie z sojusznikami z NATO.

– Jeśli chodzi o samą publikację, to oczekujemy pełnej informacji. Ja też będę prosił służbę kontrwywiadu wojskowego o ocenę publikacji. Będziemy w łączności z NATO – powiedział.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że tego typu informacje wymagają "rzetelności w analizie i ocenie". Dodał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej "Europa musi się obudzić".

– Te wszystkie działania muszą być jeszcze szybsze. Europa musi przyspieszyć, obudzić się. Trzeba ruszyć pełną mocą do pracy, bo czasu nie mamy – powiedział minister obrony narodowej.

