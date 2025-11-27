Putin podał warunek zakończenia wojny na Ukrainie. "Walki ustaną"

Przywódca Rosji powiedział podczas konferencji prasowej w Biszkeku w Kirgistanie, że „po negocjacjach w Genewie między Ukrainą a USA, strony uzgodniły między sobą, że początkowe 28 punktów planu pokojowego należy rozdzielić na cztery części”

– Wszystko to zostało nam przekazane. Ogólnie rzecz biorąc, zgadzamy się, że może to stanowić podstawę przyszłych porozumień. Walki ustaną, gdy wojska ukraińskie wycofają się ze swoich pozycji – zapowiedział.

Władimir Putin stwierdził, że „nie było dotąd projektu traktatu pokojowego dla Ukrainy, był tylko zestaw kwestii do omówienia”.

Rosyjski przywódca stwierdził także, że projekt planu pokojowego dla Ukrainy „trzeba przełożyć na język dyplomatyczny”. – Niektóre jego punkty brzmią dziś śmiesznie. (...) Każde słowo planu pokojowego dla Ukrainy musi zostać szczegółowo omówione – mówił.

Ponadto stwierdził, że USA podczas negocjacji biorą pod uwagę stanowisko Rosji.

Amerykańska delegacja przybędzie do Moskwy

Poinformował, że amerykańska delegacja ma przybyć do Moskwy w przyszłym tygodniu. Do Rosji ma przyjechać m.in. specjalny wysłannik Donalda Trumpa do spraw Rosji i Ukrainy Steve Witkoff.

– Jego przyjaźń z prezydentem USA trwa od wielu, wielu lat, a może i dekad. Jest obywatelem amerykańskim, broniącym stanowiska swojego prezydenta i swojego kraju. Tak, prowadzimy dialog, nie jest on łatwy. Tak, prowadzimy ten dialog bez przeklinania i plucia na siebie nawzajem, jak inteligentni ludzie – powiedział.

Odniósł się także do rozmowy amerykańskiego urzędnika z rosyjskim doradcą Jurijem Uszakowem, którą ujawniły media. Steve Witkoff udziela tam taktycznych porad dotyczących tego, jak Władimir Putin powinien rozmawiać z Donaldem Trumpem. – Te przecieki mogą być sfałszowane. Mogą to być także prawdziwe, podsłuchane rozmowy. Ogólnie rzecz biorąc, podsłuchiwanie jest przestępstwem. Przynajmniej w naszym kraju podsłuchiwanie jest zabronione – mówił.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie musi skończyć się jak najszybciej. Wysłannik Trumpa ostrzegł EuropęCzytaj też:

Plan pokojowy Trumpa. USA odmówiły Ukrainie