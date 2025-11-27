Dowództwo armii ostrzega przed kibicami. "Zemsta za krytykę Tuska?"

Wojsko, w tym Wojska Ochrony Terytorialnej, dostało pisemne zalecenie od dowództwa, żeby uważać na "środowiska pseudokibicowskie". Według dowództwa są one narażone na potencjalne łamanie prawa i na infiltrację przez rosyjskie służby, w tym wykorzystanie w akcjach dywersji – podaje portal Niezależna.pl. Wskazano, że informacja została potwierdzona w Sztabie Generalnym.

"Zalecenie wynikało z ostrzeżeń służb specjalnych dotyczących zachowania wzmożonej czujności wobec różnych środowisk. Stanowią element standardowych działań prewencyjnych, których celem jest ograniczanie potencjalnych zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa" – powiedział portalowi płk Marek Pietrzak.

Służby prasowe WOT nie zaprzeczyły, ani nie potwierdziły tej informacji. "Jako WOT staramy się zawsze przekazywać wartości naszym żołnierzom, żeby uważali co robią. Żołnierz nie może być karany prawomocnym wyrokiem, z tego względu, że zostaje wydalenia ze służby. Nikt nikomu nie zabrania być kibicem, ale w Wojsku Polskim nie ma przyzwolenia na łamanie prawa. Trzeba rozróżnić kibiców od pseudokibiców" – przekazał rzecznik prasowy WOT mjr Rafał Rylich.

Tusk mści się na kibicach?

Według serwisu, takie wytyczne dowództwa armii mogą mieć związek z napięciami między szefem rządu a środowiskiem kibiców. "Stosunek środowisk kibicowskich w Polsce do Donalda Tuska jest w dużej mierze negatywny, co ma swoje korzenie głównie w okresie jego pierwszych rządów (2007-2014). Obecnie niechęć stadionów wobec Tuska jest także wyczuwalna – pojawiają się cały czas mocno krytyczne wobec niego hasła i okrzyki. Ale powiązanie całości tej grupy z rosyjską dywersją, która przybrała na sile w ostatnich tygodniach, wydaje się być nieuzasadnione" – czytamy.

Niedawno burzę wywołała decyzja o zakazie wniesienia na Stadion Narodowy kibicowskiego banneru o charakterze patriotycznym.

Czytaj też:

Kibicowska iluminacja na Pałacu Prezydenckim. Nawrocki: Kibice to część społeczeństwa