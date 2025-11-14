Mecz z Holandią. Służby nie pozwoliły wnieść na stadion pięknej, patriotycznej oprawy

"Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" – można przeczytać na profilu stowarzyszenia "To My Polacy!" na platformie X.

Sprawa jest bulwersująca, tym bardziej że stowarzyszenie "To My Polacy!" i PZPN już kilka miesięcy temu porozumiały się w sprawie prowadzenia dopingu na meczach reprezentacji Polski.

Mecz z Holandią. Polscy kibice nie mgli wnieść oprawy na PGE Narodowy

twitter

– Generalnie, z jakiegoś nieznanego nam powodu, zostaliśmy wręcz zdeptani. Była przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały od dłuższego czasu, a w dzień meczu dowiedzieliśmy się, że decyzją służb mundurowych nie będzie gniazda i nie będziemy mogli wnieść oprawy. To decyzja dla nas kompletnie niezrozumiała – powiedział Mateusz Pilecki ze stowarzyszenia w wypowiedzi dla Kanału Sportowego.

Zwrócił uwagę, że oprawa nie ma przecież żadnych kontrowersyjnych treści. Miała być odwołaniem do patriotyzmu. W ten sposób chciano wyrazić zjednoczenie środowiska kibicowskiego w Polsce, podkreślił.

Na antenie TVP w podobnym do takiego samego wniosku doszedł komentujący mecz Mateusz Borek. – Piłka jest dla kibiców, dla ludzi, a dzisiaj mieliśmy ochotę na super oprawę i zorganizowany doping polskich kibiców. To jest ten element, którego nam brakowało i którego nam wciąż brakuje. Troszkę się znudziliśmy tymi komicznie wyglądającymi fragmentami przyśpiewek wyświetlanych na telebimie albo rękami symbolizującymi klaskanie w rytm. Ja tej decyzji nie rozumiem – wyznał.

Skąd taka decyzja? Nieoficjalne informacje

Jak dowiedział się "Fakt", prawdopodobną przyczyną braku zezwolenia na wniesienie oprawy był rozmiar flagi. Była zbyt duża. Na dodatek nie została zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem. W związku z tym służby podjęły decyzję o zakazie wniesienia oprawy.