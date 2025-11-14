Mecz z Holandią. Służby nie pozwoliły wnieść na stadion pięknej, patriotycznej oprawy
Mecz z Holandią. Służby nie pozwoliły wnieść na stadion pięknej, patriotycznej oprawy

Warszawa, 14.11.2025. Piłkarze reprezentacji Polski przed meczem z Holandią
Warszawa, 14.11.2025. Piłkarze reprezentacji Polski przed meczem z Holandią Źródło: PAP / Leszek Szymański
Przed meczem eliminacyjnym do mistrzostw świata Polska kontra Holandia na PGE Narodowym doszło do zdumiewającej sytuacji. Kibice nie mogli wnieść oprawy.

"Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" – można przeczytać na profilu stowarzyszenia "To My Polacy!" na platformie X.

Sprawa jest bulwersująca, tym bardziej że stowarzyszenie "To My Polacy!" i PZPN już kilka miesięcy temu porozumiały się w sprawie prowadzenia dopingu na meczach reprezentacji Polski.

Mecz z Holandią. Polscy kibice nie mgli wnieść oprawy na PGE Narodowy

– Generalnie, z jakiegoś nieznanego nam powodu, zostaliśmy wręcz zdeptani. Była przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały od dłuższego czasu, a w dzień meczu dowiedzieliśmy się, że decyzją służb mundurowych nie będzie gniazda i nie będziemy mogli wnieść oprawy. To decyzja dla nas kompletnie niezrozumiała – powiedział Mateusz Pilecki ze stowarzyszenia w wypowiedzi dla Kanału Sportowego.

Zwrócił uwagę, że oprawa nie ma przecież żadnych kontrowersyjnych treści. Miała być odwołaniem do patriotyzmu. W ten sposób chciano wyrazić zjednoczenie środowiska kibicowskiego w Polsce, podkreślił.

Na antenie TVP w podobnym do takiego samego wniosku doszedł komentujący mecz Mateusz Borek. – Piłka jest dla kibiców, dla ludzi, a dzisiaj mieliśmy ochotę na super oprawę i zorganizowany doping polskich kibiców. To jest ten element, którego nam brakowało i którego nam wciąż brakuje. Troszkę się znudziliśmy tymi komicznie wyglądającymi fragmentami przyśpiewek wyświetlanych na telebimie albo rękami symbolizującymi klaskanie w rytm. Ja tej decyzji nie rozumiem – wyznał.

Skąd taka decyzja? Nieoficjalne informacje

Jak dowiedział się "Fakt", prawdopodobną przyczyną braku zezwolenia na wniesienie oprawy był rozmiar flagi. Była zbyt duża. Na dodatek nie została zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem. W związku z tym służby podjęły decyzję o zakazie wniesienia oprawy.

Źródło: X / Kanał Sportowy / Weszło / Sportowe Fakty WP / Fakt
