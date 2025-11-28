Atak na rosyjską rafinerię. Ukraina wydała komunikat

"W ramach ograniczania potencjału wojskowo-ekonomicznego rosyjskiego agresora, w nocy z 27 na 28 listopada pododdziały Sił Zbrojnych Ukrainy uderzyły w Saratowski Zakład Przetwarzania Ropy Naftowej w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej" – przekazały Siły Zbrojne Ukrainy w komunikacie opublikowanym na portalu Telegram.

Ukraińska armia zaznaczyła, że na terenie rafinerii "po serii eksplozji nastąpił pożar w rejonie docelowym". Obecnie trwa szacowanie skutków przeprowadzonej operacji.

"Zakład produkuje ponad 20 rodzajów produktów naftowych, w tym benzynę, olej opałowy, olej napędowy i siarkę techniczną. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w zaspokajanie potrzeb rosyjskiej armii okupacyjnej" – informuje ukraińskie wojsko.

Jak podaje Polsat News, przeprowadzono również atak hangar z dronami w miejscowości Saki w zachodniej części okupowanego przez Rosjan Krymu. "Według wstępnych informacji podanych przez stronę ukraińską, na lotnisku uszkodzono zostało kilka systemów obrony powietrznej, w tym systemy Pancyr-S1 i Tor-M2" – czytamy.

Atak Rosji, Ukraina odpowiada

W ubiegłym tygodniu Rosja zaatakowała przy użyciu dronów i rakiet kolejne cele na Ukrainie. W wyniku uderzenia zginęła 17-letnia dziewczyna. Ukraińcy odpowiedzieli atakiem na infrastrukturę krytyczną.

Do zmasowanego szturmu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Moskwa użyła czterech rakiet balistycznych i 114 dronów – poinformowały ukraińskie siły powietrzne. W miejscowości Horodnia (obwód czernihowski) zginęły dwie kobiety. Rosyjskie bezzałogowce uderzyły w budynek opuszczonego przedsiębiorstwa i prywatną posesję, w wyniku czego doszło do pożaru.

Moskwa kontynuowała atak również we wtorek, tym razem uderzając w infrastrukturę energetyczną. Ukraiński resort odpowiedzialny za ten obszar funkcjonowania państwa wskazał, że uderzenia objęły obwody dniepropietrowski, sumski, chersoński i doniecki. Obecnie prowadzone są działania remontowo-naprawcze.

Dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych mjr Robert Browdi przekazał we wtorek, że w odpowiedzi siły Kijowa przeprowadziły udane ataki dronów na elektrownie cieplne Zujiwska i Starobeszewska, które znajdują się w okupowanej przez Rosjan części obwodu donieckiego.

