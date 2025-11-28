Pieskow: Uzgodnienia USA z Ukrainą zostały nam przekazane

W piątek rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow poinformował, że strona amerykańska przekazała Rosji zapisy projektu planu pokojowego dotyczącego wojny o Ukrainę, który został opracowany podczas konsultacji w Genewie. "Główne parametry zostały przekazane i w przyszłym tygodniu będą dyskutowane w Moskwie" – oznajmił Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Prace nad planem pokojowym. Putin: Podstawa przyszłych porozumień

Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że przedłożony przez administrację USA zestaw kwestii do omówienia może stanowić punkt wyjścia dla porozumienia kończącego wojnę.

– Po negocjacjach w Genewie między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, strony uzgodniły między sobą, że początkowe 28 punktów [planu pokojowego] należy rozdzielić na cztery części. Wszystko to zostało nam przekazane. Ogólnie rzecz biorąc, zgadzamy się, że może to stanowić podstawę przyszłych porozumień — powiedział Putin.

Niektóre rzeczy mają charakter pryncypialny i generalnie widzimy, że strona amerykańska dostrzega nasze stanowisko, o którym rozmawialiśmy przed Alaską, jak i po – powiedział włodarz Kremla. Dopytywany przez dziennikarzy o szanse na zakończenie walk w Ukrainie, Putin odpowiedział, że zależy to od wycofania się ukraińskich wojsk z terenów, na których toczą się działania zbrojne.

Putin powiedział, że twierdzenia jakoby Rosja chciała w przyszłości zaatakować Europę są "jakąś bzdurą" i "totalnym kłamstwem".

Ewentualny koniec wojny na Ukrainie. Rozmowy w Genewie i Abu Zabi

W weekend w Genewie delegacje USA i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat projektu planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Z kolei w tygodniu w Abu Zabi miały miejsce rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską i oddzielnie z ukraińską. Na razie wiadomo, że projekt planu pokojowego, który opublikowały media różni się od projektu, który rozpatrują Kijów i Moskwa. Wiadomo, że w toku negocjacji niektóre punkty zostały zmienione bądź usunięte.

Pierwotnie prezydent Trump dał Zełenskiemu czas do 27 listopada na przyjęcie planu pokojowego, jednak zaznaczył, że jeśli rozmowy będą przebiegały dobrze, a Kijów i Moskwa wykażą dobrą wolę, by osiągnąć porozumienie, termin ten może zostać wydłużony. We wtorek ze strony ukraińskiej pojawiły się informacje, że po dokonaniu modyfikacji, na które miał się zgodzić Waszyngton, Zełenski jest gotowy podpisać tego dnia dokument. W czwartek prezydent Ukrainy oznajmił, że w nadchodzącym tygodniu odbędą się istotne rozmowy dyplomatyczne związane z procesem pokojowym. Wezmą w nich udział ukraińscy negocjatorzy, ale również on sam.

