Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Dodano: 
Grenlandia. Zdj. ilustracyjne
Grenlandia. Zdj. ilustracyjne Źródło: Pexels
Kochani, jak wiecie, obserwujemy wiele wydarzeń geopolitycznych, iżby wyciągać z nich daleko idące wnioski i snuć przewidywania, które raczej się nie sprawdzą, co oznacza, iż znacząco nie odbiegamy od środowiska ekspertów geopolitycznych w tym kraju.

Staramy się być na bieżąco również po to, iżby wam wyjaśnić, co należy myśleć, i teraz chcielibyśmy się podzielić z wami kilkoma refleksjami na temat Grenlandii.

Otósh Grenlandia to taka duża wyspa, która leży gdzieś między Europą i Ameryką i z powodu jakichś bliżej nieokreślonych zaszłości historycznych należy do Danii czy tam jest przez nią administrowana, a zakusy na Grenlandię ostatnio ma też Donald Trump.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także