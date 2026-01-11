Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, jak wiecie, obserwujemy wiele wydarzeń geopolitycznych, iżby wyciągać z nich daleko idące wnioski i snuć przewidywania, które raczej się nie sprawdzą, co oznacza, iż znacząco nie odbiegamy od środowiska ekspertów geopolitycznych w tym kraju.
Staramy się być na bieżąco również po to, iżby wam wyjaśnić, co należy myśleć, i teraz chcielibyśmy się podzielić z wami kilkoma refleksjami na temat Grenlandii.
Otósh Grenlandia to taka duża wyspa, która leży gdzieś między Europą i Ameryką i z powodu jakichś bliżej nieokreślonych zaszłości historycznych należy do Danii czy tam jest przez nią administrowana, a zakusy na Grenlandię ostatnio ma też Donald Trump.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
