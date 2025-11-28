Lakoniczny wpis Tuska. "Fatalna kombinacja"

"Orban odwiedza Putina, Nawrocki Orbana. Chaos w negocjacjach nad planem Witkoffa, a w Kijowie kryzys polityczny. Fatalna kombinacja" – napisał w piątek (28 listopada) na platformie X premier Donald Tusk.

Orban spotkał się z Putinem

Premier Węgier Viktor Orban spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Rozmowy dotyczyły dostaw ropy naftowej i gazu oraz działań pokojowych na Ukrainie. – Jeśli w trakcie negocjacji zdecydujemy się na Budapeszt, będę bardzo zadowolony – oświadczył rosyjski przywódca. Wcześniej Orban informował, że Węgry są gotowe zapewnić platformę do negocjacji dotyczących wojny na Ukrainie.

Do czego natomiast nawiązywał Donald Tusk, pisząc o Karolu Nawrockim? Na początku grudnia polski prezydent uda się na Węgry, gdzie weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz spotka się z premierem Orbanem.

Trzęsienie ziemi na Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że szef jego biura złożył list rezygnacyjny. W piątek rano służby antykorupcyjne dokonały przeszukania w biurze Andrija Jermaka. Na zamieszczonych w sieci nagraniach widać, jak funkcjonariusze NABU i SAP wchodzą do pomieszczeń zajmowanych przez Jermaka. Ukraiński polityk zapewniał, że w pełni współpracuje ze służbami.

Zełenski podkreślił, że docenia pracę swojego, byłego już, współpracownika. Jednak wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione. – Jestem wdzięczny Andrijowi za to, że ukraińska pozycja na ścieżce negocjacyjnej zawsze była przez niego przedstawiana dokładnie tak, jak powinna być. Zawsze było to stanowisko patriotyczne. Ale nie chcę plotek i spekulacji. Dlatego dziś podjęte zostały kolejne decyzje wewnętrzne. Po pierwsze, odbędą się zmiany w Biurze Prezydenta Ukrainy. Szef biura, Andrij Jermak, napisał podanie o dymisję – przekazał ukraiński przywódca.

