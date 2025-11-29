"Licznik rośnie każdego dnia". Prezydent apeluje do Czarzastego

W komunikacie opublikowanym w piątek na stronie Kancelarii Prezydenta przypomniano, że w swoim orędziu inauguracyjnym prezydent Karol Nawrocki zapowiedział budowę Polski suwerennej, bezpiecznej, praworządnej i normalnej, Polski dobrobytu oraz odważnych, wielkich inwestycji. Tę wizję – jak podkreślono – prezydent realizuje każdego dnia, między innymi poprzez kierowanie do Sejmu inicjatyw ustawodawczych.

Prezydent przeciwko sejmowej "zamrażarce"

"W projektach przygotowanych w Kancelarii Prezydenta znajdują się regulacje przyspieszające rozwój państwa, wzmacniające rodzinę, chroniące polskie rolnictwo oraz wspierające ratowanie służby zdrowia. Składane inicjatywy są często odpowiedzią na problemy, wobec których rząd nie potrafi zaproponować rozwiązań. To także konsekwentna realizacja zobowiązań podjętych wobec obywateli w trakcie kampanii wyborczej, programu popartego przez dziesięć milionów sześćset tysięcy Polek i Polaków" – czytamy.

Dalej Kancelaria Prezydenta stwierdziła, że obecny obóz rządzący nie tylko nie realizuje własnych obietnic, ale także utrudnia wprowadzenie potrzebnych zmian zaproponowanych przez Nawrockiego. W komunikacie przypomniano zapowiedź nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z jego pierwszego orędzia. Chodzi tu o słowa dotyczące stosowania "marszałkowskiego weta". "Zapowiedź obstrukcji wobec prezydenckich inicjatyw przedstawił sam Marszałek Sejmu, choć jego zadaniem jest takie prowadzenie prac izby niższej, aby wszystkie wpływające projekty – zarówno prezydenckie, jak i obywatelskie – możliwie szybko trafiały pod obrady i do prac w komisjach. Rządzący krytykują stosowanie weta przez Prezydenta, podczas gdy jednocześnie własnym 'wetem' objęli sto procent jego projektów" – podkreślono.

Te projekty blokują rządzący. Nawrocki apeluje do Czarzastego

"Prezydent apeluje do Marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej" – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Dalej podkreślono, że złożone w pierwszych dniach prezydentury Karola Nawrockiego inicjatywy pozostają w Sejmie od ponad stu dni. "Licznik rośnie każdego dnia, a obywatele czekają na lepsze prawo" – wskazano.

Wśród wymienionych propozycji prezydenckich, które utknęły w sejmowej "zamrażarce" znalazły się takie projekty ustaw, jak: Tak dla PCK, PIT Zero. Rodzina na Plus, Mrożenie cen energii, Ustawa ukraińska, Stop Banderyzmowi, Obywatelstwo polskie, Godna emerytura czy Tani prąd – 33 proc.

