"Bierze nas pod włos". Konsternacja w koalicji po słowach Tuska

Nieoczekiwanie szef rządu zapowiedział, że podejmie drugą próbę przyjęcia zmian w przepisach dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Deklaracja Donalda Tuska padła podczas "spontanicznego" spotkania i rozmowy z barberem w jednym z warszawskich salonów. Premier, w trakcie pogadanki o piłce nożnej i rodzinnym oglądaniu "Familiady" przyznał, że temat składki zdrowotnej powraca w każdej jego rozmowie z przedstawicielami małych firm.

Sceptycyzm koalicjantów

Jak pisze Wirtualna Polska, obietnica obniżenia składki zdrowotnej padła bez konsultacji z koalicjantami. Ci zaś, poza Polskim Stronnictwem Ludowym, są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu.

Nowa Lewica jednoznacznie stwierdziła, że nie poprze takich zmian. W podobnym tonie wypowiada się Razem.

– Uważam, że to jest niepoważne, że premier przynosi do Sejmu budżet, w którym brakuje 20 miliardów złotych na normalne funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia i zapowiada, że z tego systemu wyjmie jeszcze kolejne miliardy – powiedział Adrian Zandberg na antenie Polsatu News.

Aby przyjąć nowe przepisy, Koalicja Obywatelska musiałaby otrzymać wsparcie od Konfederacji. PiS z pewnością bowiem nie poprze obniżenia składki.

Z kolei Polska 2050 wskazuje, że obecnie potrzebne są inne rozwiązania np. podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy przesunięcie progu podatkowego.

Weto prezydenta Dudy

Pod koniec kadencji Andrzej Duda zawetował już jedną, przedłożoną przez rząd KO ustawę dotyczącą obniżenia składki zdrowotnej. Uznał wówczas, że projekt budzi "bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej" i nie został odpowiednio skonsultowany. Podkreślał, że zmian o takim znaczeniu – obejmujących miliony przedsiębiorców – nie można wprowadzać bez rozmów ze stroną społeczną.

Co istotne, sprzeciw wobec obniżenia składki zdrowotnej pojawił się również po stronie Karola Nawrockiego – jeszcze jako kandydata popieranego przez PiS w wyborach prezydenckich.

Czytaj też:

"To było bardzo przykre". Kaczyński wspomina zdarzenie z życia TuskaCzytaj też:

Lakoniczny wpis Tuska. "Fatalna kombinacja"