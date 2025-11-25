Sensacyjny wynik Nawrockiego. Blisko historycznego rekordu

Nowe informacje o zaufaniu dla głowy państwa przynosi sondaż IBRiS, przeprowadzony na zlecenie Onetu. Serwis donosi o sensacji: "Karol Nawrocki osiąga rekordowy wynik i zbliża się do historycznego maksimum".

Sondaż: Nawrocki blisko rekordu wszech czasów

Z badania wynika, że prezydent cieszy się obecnie zaufaniem 51,8 proc. Polaków. To wzrost aż o 4,9 pkt. proc. w porównaniu do październikowego pomiaru tej pracowni. Brak zaufania do głowy państwa deklaruje 41,9 proc. uczestników badania. Obojętny stosunek do niego ma zaś 6,3 proc. respondentów.

"Tym samym polityk osiąga swój nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRiS dla Onetu. Niewiele brakuje mu do rekordu wszech czasów, który ustanowił Szymon Hołownia w styczniu 2024 r. Jako świeżo upieczony marszałek Sejmu zdobył wtedy 54,4 proc. zaufania" – czytamy.

Zaskakujący debiut na podium

Za Karolem Nawrockim z wynikiem 40,3 proc. uplasował się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Taki wynik oznacza spadek o 3,5 pkt. proc. Brak zaufania do szefa MSZ deklaruje 49,8 proc. pytanych, a neutralny stosunek – 9,6 proc.

Na podium debiutuje nowy marszałek Sejmu. Włodzimierzowi Czarzastemu ufa obecnie 39,6 proc. ankietowanych. To oznacza, że lider Nowej Lewicy zyskał w stosunku do poprzedniego badania 7,6 pkt. proc. To największy awans. Czarzasty wyprzedził bowiem aż siedmiu polityków. Brak zaufania do tego polityka deklaruje 47 proc. respondentów, a neutralny stosunek –13 proc.

Tuż za podium znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 37,7 proc. ankietowanych (spadek o 0,6 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 37,4 proc. pytanych (wzrost o 1,8 pkt. proc.).

W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze: Mateusz Morawiecki – 37 proc., Krzysztof Bosak – 35,2 proc., Piotr Zgorzelski – 34,3 proc., Krzysztof Gawkowski– 29,8 proc. i Sławomir Mentzen– 28,8 proc.

Komu Polacy ufają najmniej?

Jeśli chodzi o brak zaufania, najwyższe wskaźniki uzyskali Grzegorz Braun – 63,9 proc. oraz Donald Tusk – 59 proc. Przewagę ocen negatywnych obserwujemy również u prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – 56,4 proc. oraz Mateusza Morawieckiego – 50,3 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

