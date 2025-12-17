Spektakularny wynik partii Brauna. "Bardzo ciężka praca przynosi efekty"

W najnowszym sondażu OGB Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 11 proc. poparcia wyprzedziła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu. Zgodnie z wynikami sondażu, do Sejmu dostałyby się tylko: KO, PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej.

Konfederacja Korony Polskiej trzecia w sondażu. Poseł wyjaśnia powody

Sondaże dla Konfederacji Korony Polskiej są w ostatnim czasie bardzo dobre, widać w nich tendencję taką wzrostową.

Włodzimierz Skalik, poseł Konfederacji Korony Polskiej, w rozmowie z DoRzeczy.p, zwrócił uwagę, że "jest tylko jeden wiarygodny sondaż – w dniu wyborów, więc to należy brać pod uwagę". – Oczywiście cieszy nas tendencja, którą obserwujemy w sondażach i cieszy nas ona z dwóch powodów – mówi.

Poseł Konfederacji Korony Polskiej wyjaśnił, że chodzi o "potwierdzenie, że mimo totalnej blokady medialnej w mediach głównego nurtu, można się komunikować z rodakami”. – Można z trudem, nie jest to proste zadanie, ale okazuje się, że jest możliwe. I o tym przekonaliśmy się i w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, i w czasie wyborów prezydenckich, gdzie byliśmy totalnie przemilczani, a zwłaszcza nasz kandydat – Grzegorz Braun – prezes naszej formacji – dodał.

– Po drugie, bardzo ciężka praca naszych działaczy w całej Polsce przynosi efekty. Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, że bardzo wiele osób dołącza do nas, żeby wykonywać naprawdę ciężką pracę i ludzie to dostrzegają. Polacy dostrzegają naszą aktywność, bardzo licznie odpowiadają na zaproszenia, przychodzą na spotkania i przekonują się, że Konfederacja Korony Polskiej jest prawdziwie ideową prawicą – tłumaczył.

Włodzimierz Skalik zauważył, że na spotkaniach z działaczami Konfederacji Korony Polskiej "mamy do czynienia z bardzo licznymi grupami osób rozczarowanych formacjami politycznymi, w których lokowali swoje sympatie wyborcze". – Dzisiaj przychodzą i przekonują się, że Konfederacja Korony Polskiej to jest ideowa prawica, z którą warto mieć kontakt – powiedział.

Braun pogodzi się z Bosakiem i Mentzenem?

Pytany o to, czy Konfederacja Korony Polskiej nie myślała o tym, żeby pogodzić się z Konfederacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, bo wtedy wynik mógłby być jeszcze lepszy, poseł odpowiedział, że „pogodzić się można tylko z tymi, z którymi jest się pokłóconym”.

– My mamy kontakt z posłami i działaczami Konfederacji Wolność i Niepodległość. Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy w stosunku do siebie wrogo nastawieni, tak więc nie ma potrzeby godzenia się – mówił.

Podkreślił, że "z całą pewnością i programowo, i ideowo, różnimy się, i wydaje się po tych miesiącach samodzielnej działalności, to procentuje".

– Jestem przekonany, że zarówno i obecnie, gdy jesteśmy w opozycji, jak i w przyszłych okresach działalności politycznej, jest możliwa współpraca, ponieważ my się na nikogo nie obrażamy. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju działania, które służą interesowi Polski, bo to jest dla nas najwyższym priorytetem. Współpraca z Konfederacją Wolność i Niepodległość jest możliwa teraz i w przyszłości – wyjaśnił Włodzimierz Skalik.

