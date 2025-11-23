Polacy wskazali najlepszą pierwszą damę

"Kto najlepiej pełnił rolę pierwszej damy Polski?" – takie pytanie postawiono respondentów w badaniu przeprowadzonym przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski.

Najlepsze oceny zebrała Jolanta Kwaśniewska – otrzymała 55 proc. wskazań respondentów. Kwaśniewska pełniła funkcję pierwszej damy RP w latach 1995-2005

Na drugim miejscu znalazła się obecna pierwsza dama, Marta Nawrocka, którą najlepiej oceniło 18 proc. ankietowanych. Nawrocka przez 18 lat była funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Trzecie miejsce zajęła śp. Maria Kaczyńska z wynikiem 12 proc. Kaczyńska była pierwszą damą RP w latach 2005-2010.

Żona Andrzeja Dudy, Agata Kornhauser-Duda, jest uważana za najlepszą pierwszą damę przez 8 proc. badanych. Najgorzej poradziły sobie Danuta Wałęsa (4 proc. wskazań respondentów) oraz Anna Komorowska, która otrzymała poparcie 3 proc. ankietowanych.

"Nie ma na to mojej zgody". Marta Nawrocka walczy z hejtem

Marta Nawrocka pojawiła się niedawno Wiśle, gdzie zainaugurowała akcję pn. "Hejt? Nie, dziękuję!". Jak podkreśliła, impulsem do rozpoczęcia projektu były jej własne doświadczenia i sytuacje, które dotknęły jej rodzinę w czasie kampanii prezydenckiej.

Podczas wystąpienia pierwsza dama zwróciła uwagę, że wchodzi w nowy etap, który traktuje jako osobistą misję. – Przede mną najważniejszy czas, odkąd mój mąż został prezydentem. Niebawem rozpocznie działalność fundacja, dzięki której, liczę na to mocno, narodzi się mnóstwo dobra. Jej powstanie postrzegam jako moją misję i zadanie. By łączyć, by szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury, by działać wspólnie – mówiła.

W czasie inauguracji odbyły się panele dyskusyjne o hejcie oraz warsztaty dla dzieci, które miały pokazać, jak ranią słowa i jak ważne jest reagowanie, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia. Nawrocka przypomniała, że fala nienawiści, z którą spotkała się jej rodzina, miała szczególnie bolesny wymiar. – W kampanii nasza rodzina szczególnie doświadczyła, czym jest hejt. Ja i mój mąż byliśmy przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, jak naszą córkę Kasię – podkreśliła. Dodała również: – Nie możemy tolerować hejtu, nie ma na to mojej zgody jako kobiety i matki. Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie.