Nie tylko Kwaśniewska. Marta Nawrocka wykorzystana do internetowego oszustwa

W ostatnim czasie w internecie pojawiły się materiały rzekomo przedstawiające byłą pierwszą damę Jolantę Kwaśniewską. Treści zachęcały do zapisywania się do programu rządowego, w ramach którego można otrzymywać 3 tys. zł miesięcznie. Reklamy zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji i nie pokazywały prawdziwej Kwaśniewskiej.

"Państwowy program dla obywateli 50+: Jolanta Kwaśniewska opowiedziała, jak otrzymywać gwarantowane 3000 zł miesięcznie dzięki krajowemu projektowi energetycznemu. Każdy powinien o tym wiedzieć" – mogliśmy przeczytać we wpisie, który pojawił się w mediach społecznościowych. To jedna z metod, których oszuści używają, aby nabrać łatwowiernych internautów. Użytkownik klikający w baner jest przekierowywany dalej. Może paść ofiarą wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Plaga oszustw. Pojawiła się wersja z Nawrocką

Adwokat Joanna Ryczek z kancelarii GWLEX, reprezentująca Jolantę Kwaśniewską, wskazała w rozmowie z Wirtualną Polską, że ustalenie autorów fałszywych kampanii jest utrudnione. – Występują tam podmioty, których tożsamość jest bardzo ciężko zweryfikować. Gdy próbujemy je sprawdzić, nie pojawia się nic wiarygodnego. Na chwilę obecną nie sposób jednoznacznie ustalić, kto te materiały tworzy – wyjaśniła prawnik.

Jej zdaniem wykorzystanie wizerunku Kwaśniewskich w fałszywych reklamach nie jest przypadkowe. Jak stwierdziła, "ich ponadpartyjna popularność sprawia, że oszuści liczą na większą skuteczność manipulacji". Podobny mechanizm stosowany jest obecnie wobec innych znanych osób. – Widziałam, że spreparowany filmik z wizerunkiem Jolanty Kwaśniewskiej funkcjonuje równolegle w wersji z Martą Nawrocką, żoną prezydenta Karola Nawrockiego. To dowód, że ten proceder jest masowy i metodycznie powielany – zauważyła Ryczek. W sfingowanym materiale wideo pierwsza dama rzekomo udziela wywiadu, w którym tłumaczy, jak emeryci mogą zarobić 3 tys. zł miesięcznie. Film jest całkowicie spreparowany i nie ma żadnego związku z rzeczywistością. W przeszłości fałszywe reklamy wykorzystywały wizerunek m.in. prezesa InPostu Rafała Brzoski oraz jego żony, prezenterki TVN Omeny Mensah.

