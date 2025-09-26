Wiadomo, czym zajmie się Nawrocka. Prezydent ujawnił

– Moja żona już zajmuje się konkretnymi sprawami – ujawnił prezydent RP w wywiadzie dla "Super Expressu".

Karol Nawrocki mówi, że Marta Nawrocka od pierwszych dni po objęciu przez niego urzędu prezydenta skupia się na projektach, które mają przynieść wymierne efekty społeczne. Wskazuje na liczne spotkania i patronaty.

Nawrocka powoła fundację

– Ma szczególną wrażliwość na dzieci i osoby z niepełnosprawnościami – mówił Karol Nawrocki. Prezydent w wywiadzie poinformował, że pierwsza dama pracuje nad powołaniem własnej fundacji. Celem fundacji będzie wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz wyjątkowo uzdolnionych dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, które często mają ograniczony dostęp do nowoczesnej edukacji czy specjalistycznej opieki.

– Niebawem planuje powołać Fundację Pierwszej Damy, która będzie pomagać osobom niepełnosprawnym oraz wyjątkowo zdolnym spoza dużych aglomeracji – poinformował Nawrocki. Prezydent podkreślił, że działania Marty Nawrockiej nie są dla niego zaskoczeniem, ponieważ dobrze zna jej empatię i społeczne zaangażowanie.

– Znam jej wrażliwość od lat, jesteśmy małżeństwem od 15 lat i już widać, że przełoży się ona na godne sprawowanie funkcji Pierwszej Damy. Jej otwartość, ciepło i empatia przynoszą dobre efekty – podkreśla przywódca RP. "W Pałacu Prezydenckim słychać, że Nawrocka nie zamierza poprzestać na symbolicznych gestach. Fundacja ma być konkretnym narzędziem zmiany społecznej, a jej działalność będzie jednym z kluczowych filarów aktywności Pierwszej Damy w tej kadencji" – donosi "SE".

Nawrocka w roli pierwszej damy

Mija półtora miesiąca, odkąd Marta Nawrocka sprawuje rolę pierwszej damy. Można ją zobaczyć przy prezydencie podczas oficjalnych wydarzeń, ale sama również angażuje się w działalność publiczną. Żona Karola Nawrockiego od początku budzi duże zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej.

"Pierwszy miesiąc w nowej roli. Miesiąc pełen rozmów, spotkań i ciepła, którym nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście blisko" – napisała 6 września mediach społecznościowych Marta Nawrocka.

Czytaj też:

Nawrocki ujawnił, co mówi do niego córka. Wzruszające słowaCzytaj też:

Projektantka chwali styl Nawrockiej. "Wygląda doskonale"