Nawrocki ujawnił, co mówi do niego córka. Wzruszające słowa

Karol i Marta Nawroccy mają troje dzieci. Najstarszy Daniel jest już samodzielny. Wraz z rodzicami do Belwederu wprowadzili się 15-letni Antoni oraz 7-letnia Kasia. Dla dzieci objęcie przez ojca najwyższego urzędu w państwie oznaczało ogromną zmianę.

W wywiadzie dla "Super Expressu" Nawrocki ujawnił nieco kulis z życia prywatnego. Przywódca przyznaje, że życie dzieci "zmieniło się diametralnie, ale zachowują dziecięcą i młodzieńczą radość".

"Najstarszy syn, Daniel jest aktywny publicznie. Antek, średni syn, dobrze odnalazł się w nowej roli" – opowiada polityk.

Karol Nawrocki odniósł się też do najmłodszej córki, Kasi. "A Kasia, ze swoją słodkością siedmiolatki, nie żyje kwestiami politycznymi, skupia się na swoich sprawach i często mówi: 'Nie jesteś dla mnie prezydentem, tylko moim tatusiem'" – wskazał prezydent.

Syn Nawrockiego wypisany z zajęć. "Ideologia i polityka"

"Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć Edukacji Zdrowotnej" – przekazał Karol Nawrocki.

"Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody. Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja" – wskazał prezydent.

Podsumował: "W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać".

Rodzice mieli czas na wypisanie swoich dzieci z zajęć dot. edukacji zdrowotnej do 25 września. Przedstawiciele oświaty podkreślają, że zagadnienia związane z seksualnością stanowią tylko jeden z dziesięciu zaplanowanych w podstawie programowej tematów. Oprócz tego, uczniowie mają zapoznać się z kwestiami dotyczącymi zdrowego stylu życia i sportu, emocji czy funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Edukacja zdrowotna ma być realizowana od 4 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej.

