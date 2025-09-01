Nowacka: Edukacja zdrowotna jest niezbędna młodym ludziom

Edukacja zdrowotna będzie nauczana od 1 września w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych (I-III). Edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa. Na wypisanie dziecka z zajęć rodzice mają czas do 25 września.

– Jedną z największych potrzeb współczesnego społeczeństwa jest odporność – zarówno na dezinformację i fałszywe wiadomości, jak i odporność zdrowotna. Poprzez edukację zdrowotną młodzież zdobędzie wiedzę na temat zdrowia psychicznego, higieny, odżywiania, aktywności fizycznej czy badań profilaktycznych – przekonywała 1 września na antenie Radia Gdańsk szefowa MEN Barbara Nowacka.

"Niezbędne młodym ludziom"

Minister podkreślił, że "zaledwie 1/10 całego programu, to edukacja dotyczącą zdrowia seksualnego". – Tak samo jak w przypadku dotychczasowych zajęć z wychowania do życia w rodzinie, w tej części dużo uwagi poświęcamy wartościom, rodzinie i budowaniu relacji. Edukacja zdrowotna jest niezbędna młodym ludziom, by mogli wejść w dorosłość przygotowani do dbania nie tylko o własne zdrowie, ale także o zdrowie i życie innych – stwierdziła.

– Zachęcam wszystkich rodziców do szczerej rozmowy z dziećmi. Warto zapytać: czy chcą wiedzieć, jak się chronić przed uzależnieniami, przed złym dotykiem. Czy interesuje ich, jak zdrowo się odżywiać i dbać o swoje ciało i emocje – podkreślała Nowacka.

Liczne środowiska, w tym rodziców, ostrzegają przed treściami zapisanymi w podstawie nowego przedmiotu. Ma chodzić o wprowadzenie do polskich szkół, tylnymi drzwiami, edukacji seksualnej. Ordo Iuris alarmuje, że z rozporządzenia dot. nowego przedmiotu wynika, iż "dzieci mają być zapoznawane z treściami dotyczącymi m.in. ‘orientacji psychoseksualnej’, ‘tożsamości płciowej’, antykoncepcji, aborcji oraz ‘praw osób LGBT’, bez odniesienia do wartości moralnych czy duchowych, z pominięciem prawa rodziców do decydowania o kierunku wychowania własnych dzieci. (…) Uczniom szkoły podstawowej będzie się wpajać, że homoseksualizm, transseksualizm czy niebinarność to nie zaburzenia, lecz odmienne orientacje lub tożsamości płciowe".

Czytaj też:

Nowacka musi się cofnąć? Ten pomysł Polacy oceniają jednoznacznieCzytaj też:

Początek nowego roku szkolnego. Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli?