Osobiste wyznanie Czarnka. "Sam wypiszę mojego syna z tych zajęć"

W nowym roku szkolnym uczniów oraz nauczycieli czeka sporo zmian. Pojawiły się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska oraz edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot wprowadzony przez minister Barbarę Nowacką budzi kontrowersje, szczególnie w kontekście poruszanych treści dotyczących seksualności.

Zajęcia będą prowadzone w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w klasach I-III szkół ponadpodstawowych. Mają się one odbywać w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. Zasady uczestnictwa w zajęciach pozostaną takie same jak w przypadku WDŻ – będą one nieobowiązkowe. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą z nich zrezygnować pisemnie. Oświadczenia można składać w sekretariatach szkół. Formularze są dostępne w szkołach oraz w internecie. Termin mija 25 września.

Czarnek: Wypiszę syna z edukacji zdrowotnej

W programie "Super Expressu" "Poranny Ring" Przemysław Czarnek był pytany, czy spór o edukację zdrowotną to nie jest "burza w szklance wody". – Niech pan to powie tym setkom tysięcy ludzi zgromadzonych na ulicach polskich miast, które wymusiły na pani Nowackiej, żeby ten przedmiot przynajmniej był nieobowiązkowy, bo nie chcą, żeby ich dzieci otrzymywały tego rodzaju treści. Ja się tym rodzicom w ogóle nie dziwię. Sam jestem ojcem i sam za chwilkę wypiszę mojego syna z tych zajęć. To jest oczywiste – oznajmił były minister edukacji i nauki.

Jak podkreślił, wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół to "wielki błąd". – Wychowanie do życia w rodzinie naprawdę było dobrym przedmiotem, a wychowanie seksualne w ramach tego przedmiotu i innych przedmiotów w szkole było na wysokim poziomie. Natomiast to, co się wprowadza teraz, jest demoralizujące. Tutaj nie ma żadnej burzy w szklance wody. Są setki tysięcy rodziców na ulicach polskich miast i miliony protestów, które wpływają do MEN, których nie chce ujawnić pani Nowacka – stwierdził poseł PiS.

