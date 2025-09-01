Nowacka musi się cofnąć? Ten pomysł Polacy oceniają jednoznacznie

Zgodnie z rozporządzeniem, od kwietnia 2024 roku w klasach I-III nauczyciele nie mogą zadawać uczniom tradycyjnych prac domowych, z wyjątkiem prostych ćwiczeń wspierających rozwój motoryczny uczniów. Z kolei klasach IV-VIII nauczyciele mogą zadawać prace domowe, ale ich wykonywanie jest dobrowolne. Brak wykonanych zadań nie może mieć odzwierciedlenia w ocenach.

W badaniu SW Research przeprowadzonym dla rp.pl zapytano: "Czy Pani/Pana zdaniem należałoby wrócić do obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych?". Wyniki sondażu poznaliśmy 1 września, czyli w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Likwidację zakazu popiera zdecydowana większość, aż 59,7 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 19,7 proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie ma 20,6 proc. ankietowanych.

– Zadania domowe powinny zostać przywrócone do szkół podstawowych w opinii dwóch na trzech respondentów posiadających dochody wyższe niż 7000 zł netto i takiego samego odsetka osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Częściej niż ogół badanych powrót zadań domowych popierają respondenci z wyższym wykształceniem (65 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

MEN rozważa przywrócenie obowiązkowych zadań domowych

Niewykluczone, że obowiązkowe zadania do wykonania w domu zostaną przywrócone jeszcze w tym roku – podaje rozgłośnia RMF FM. Obecnie eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych weryfikują wyniki egzaminów ósmoklasisty przeprowadzonych przed i po likwidacji zadań domowych. "W lipcu MEN informował, że na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie mieli problemy z poprawnym używaniem znaków interpunkcyjnych. W przypadku matematyki kłopotem okazało się zadanie otwarte z geometrii płaskiej. Jeśli chodzi o język angielski, najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte, sprawdzające znajomość środków językowych. Wcześniej eksperci oceniali wyniki ankiety, która została rozesłana do dyrektorów i nauczycieli z 2 tysięcy szkół. Do IBE trafiło ponad 6 tysięcy odpowiedzi. Pracownicy szkół oceniają w nich doświadczenia własne i uczniów" – czytamy.

Ankiety trafią wkrótce do uczniów i ich rodziców i dopiero łączne wyniki tych części będą stanowić pełną ewaluację, która zostanie przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

