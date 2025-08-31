Szkoła ideologii

Rusza nowy rok szkolny. Kierownictwu Ministerstwa Edukacji Narodowej udało się przeforsować część zmian, przeciw którym protestują rodzice. Zostaną wprowadzone dwa nowe przedmioty – edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. Jednocześnie zmniejszona zostanie liczba lekcji religii
Edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna, zdanie powinno zostać pozostawione rodzicom. Myślę, że tak będzie lepiej dla nas wszystkich" – ogłosił w styczniu 2025 r. Rafał Trzaskowski, który prowadził już nieformalnie kampanię prezydencką. Była to reakcja na deklarację innego polityka obozu władzy, wicepremiera z PSL. "Uspokoję wszystkich, którzy protestowali – przedmiot będzie nieobowiązkowy, będzie to decyzja rodziców; myślę, że będzie pozbawiony jakiejkolwiek ideologii – prawicowej czy lewicowej" – zapowiedział wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
