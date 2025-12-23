Finlandia przygotowuje się do otwarcia pierwszej szkoły katolickiej

Kościół katolicki liczący około 20 tys. wiernych spośród 5,5 miliona mieszkańców ma jedną diecezję z siedzibą w Helsinkach – która obejmuje cały kraj i liczy osiem parafii rozmieszczonych na terytorium większym od Polski.

Projekt edukacyjny zintegrowany z systemem krajowym

Przyszła szkoła będzie początkowo przyjmować niewielką liczbę uczniów, od przedszkola do szkoły podstawowej, zorganizowanych w klasy wielopoziomowe. Placówka będzie realizować oficjalne programy fińskiego szkolnictwa podstawowego i korzystać z materiałów dydaktycznych zatwierdzonych przez krajowe władze oświatowe.

Szkoła będzie otwarta dla wszystkich, bez względu na wyznanie lub przekonania. Nauczanie religii będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem: w wyznaniu ucznia lub alternatywnie jako edukacja obywatelska. Tożsamość katolicka będzie wyrażana głównie poprzez klimat edukacyjny, przekazywanie wartości chrześcijańskich, życie wspólnotowe i obchodzenie głównych świąt kalendarza liturgicznego.

Kontekst historyczny katolicyzmu w Finlandii

Obecny w średniowieczu Kościół katolicki w tym kraju niemal całkowicie zniknął w XVI wieku po reformacji protestanckiej, kiedy to terytorium, wówczas pod panowaniem szwedzkim, przyjęło luteranizm.

Dopiero w XIX wieku, w okresie panowania rosyjskiego, katolicyzm ponownie stał się tolerowany, początkowo dla obcokrajowców, a później także dla ludności lokalnej. W ostatnich dziesięcioleciach społeczność katolicka odnotowała stały wzrost, związany głównie z imigracją, którego tempo szacuje się na 2–5 proc. rocznie.

Wyzwanie duszpasterskie i edukacyjne

Do tej pory rodziny katolickie w Finlandii nie miały żadnej własnej struktury szkolnej i w zakresie przekazywania wiary były prawie wyłącznie zależne od katechezy parafialnej. Utworzenie szkoły, choć o skromnych rozmiarach, stanowi znaczący krok, nie jako opcja zamknięcia się w tożsamości, ale jako wkład w krajowy system edukacyjny.

Rola biskupa Helsinek

Inicjatywa ta jest realizowana przez bpa Raimo Goyarrola Belda, hiszpańskiego księdza i członka prałatury Opus Dei, biskupa katolickiego Helsinek od września 2023 r. Stojąc na czele jedynej diecezji w kraju, przejmuje on całość odpowiedzialności duszpasterskiej i instytucjonalnej Kościoła katolickiego w Finlandii.

Wobec braku krajowej konferencji biskupów biskup Helsinek pełni rolę bezpośredniego partnera do rozmów z władzami cywilnymi, innymi wyznaniami chrześcijańskimi i Stolicą Apostolską. Obecny w kraju od 2006 r. biskup Goyarrola pełnił różne funkcje duszpasterskie i edukacyjne, co pozwoliło mu zdobyć dogłębną wiedzę na temat fińskiego systemu szkolnictwa.

Dyskretna, ale stabilna obecność

W społeczeństwie w większości luterańskim i głęboko zsekularyzowanym otwarcie pierwszej szkoły katolickiej nie zaburza równowagi religijnej kraju. Stanowi jednak znak, iż Kościół katolicki pragnie stabilnie zakorzenić się w Finlandii, przekazywać swoje wartości i uczestniczyć, w ramach przewidzianych przez prawo, w życiu edukacyjnym i społecznym kraju.

