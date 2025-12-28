Zamek Ezviz Dl04 Pro
  Autor:Jacek Przybylski

Zamek Ezviz Dl04 Pro

Dodano: 
Zamek Ezviz Dl04 Pro
Zamek Ezviz Dl04 Pro Źródło: DoRzeczy / Materiały prasowe
Solidne wykonanie, możliwość otwarcia drzwi za pomocą odcisku palca, kodu PIN, „pchełki” autoryzacyjnej lub aplikacji, zdalne powiadomienia o otwarciu zamka, alarm w przypadku próby włamania, a także możliwość szybkiego sprawdzenia, o której godzinie dzieci wróciły ze szkoły – to największe zalety inteligentnego zamka chińskiej marki EZVIZ (która jest częścią znanej grupy Hikvision).

Solidnie wykonany zamek EZVIZ DL04 Pro może zwiększyć nie tylko wygodę codziennego funkcjonowania w „inteligentnym domu”, lecz także bezpieczeństwo domowników.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

