Solidne wykonanie, możliwość otwarcia drzwi za pomocą odcisku palca, kodu PIN, „pchełki” autoryzacyjnej lub aplikacji, zdalne powiadomienia o otwarciu zamka, alarm w przypadku próby włamania, a także możliwość szybkiego sprawdzenia, o której godzinie dzieci wróciły ze szkoły – to największe zalety inteligentnego zamka chińskiej marki EZVIZ (która jest częścią znanej grupy Hikvision).

Solidnie wykonany zamek EZVIZ DL04 Pro może zwiększyć nie tylko wygodę codziennego funkcjonowania w „inteligentnym domu”, lecz także bezpieczeństwo domowników.