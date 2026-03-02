Pierwsza ofiara odwetowego ataku Iranu jest katoliczką

Zginęła podczas próby ewakuacji swojej podopiecznej, kobiety, którą się opiekowała – według lokalnych źródeł izraelskich podopieczna została wydobyta żywa spod gruzów, choć odniosła obrażenia. Mary Ann mieszkała w Tel Awiwie od 2019 roku i była aktywna w lokalnej katolickiej wspólnocie w Tel Awiwie. Jej mąż również pracuje w Izraelu.

W sobotę 1 marca podczas alarmu rakietowego Mary Ann próbowała ewakuować swoją podopieczną do schronu. Ze względu na stan zdrowia pacjentki nie udało im się dotrzeć na czas do bezpiecznego miejsca. W momencie wybuchu rakiety Mary Ann została trafiona odłamkami i odniosła obrażenia śmiertelne, zmarła w drodze do szpitala. Pierwsze informacje mówiły również o śmierci podopiecznej, ale została ona wydobyta spod gruzów żywa, choć odniosła obrażenia.

Kondolencje od ambasady

Ambasada Izraela na Filipinach wyraziła głębokie kondolencje rodzinie Mary Ann Velasquez de Vera oraz filipińskiej społeczności w Izraelu. W komunikacie podkreślono, że Mary Ann zginęła, działając bezinteresownie w trosce o swoją podopieczną podczas ataku rakietowego. Podkreślono również, że Izrael dzieli żal rodziny i społeczności filipińskiej, honorując pamięć zmarłej z godnością i szacunkiem.

– To godny ubolewania przykład strat ubocznych konfliktu na Bliskim Wschodzie – powiedział opat benedyktynów o. Nikodemus Schnabel, który wcześniej przez kilka lat kierował Wikariatem ds. Migrantów Patriarchatu Łacińskiego i znał zmarłą osobiście. Duchowny, cytowany przez niemiecką agencję KNA, przypomniał, że podczas dwunastu dni wojny w czerwcu 2025 roku katolicki robotnik migrujący znalazł się wśród pierwszych ofiar ataków rakietowych.

Robotnicy migranci z Indii, Filipin i Sri Lanki, z których wielu to chrześcijanie, należą do „współczesnych niewolników”, którzy wykonują niezbędną pracę w Izraelu i wielu państwach Zatoki Perskiej jako opiekunowie lub na placach budowy i często są jednymi z pierwszych ofiar konfliktów, stwierdził o. Schnabel.

Filipiński Departament ds. Pracowników Migrujących – Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) przewidział wsparcie dla rodziny Mary Ann Velasquez de Vera. W ramach pomocy finansowej minimalna kwota wynosi 100 tys. filipińskich peso (ok. 8 tys. zł). Poza tym przewidziano również repatriację zwłok oraz dodatkowe formy wsparcia rodziny de Verry.

